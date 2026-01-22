宜蘭友愛大樓地下室鋼筋外露 縣府限期改善

宜蘭市舊城東路上的友愛大樓（原友愛百貨）是全縣第一家百貨公司，是許多宜蘭人心中回憶，現已轉型休閒商業大樓，有民眾發現地下室停車場頂板鋼筋外露、泥塊剝落，擔心有安全疑慮；縣府現勘後限期改善，業者已經著手進行補強工程。

友愛百貨早年由前縣長游錫堃向在阿拉伯經商有成的林昭文招手返鄉創辦，1997年元旦開幕，16層樓分層招商做為化妝品、百貨美食及影城餐廳等，2年後再招商加入友愛影城。但隨消費型態轉變，1到6樓百貨業於2016年歇業，7樓友愛影城也在前年熄燈，除了11樓以上仍維持飯店，其餘轉型為商業大樓，目前有健身房、KTV等店家。

近日有民眾發現，有30年歷史的友愛大樓，地下3樓停車場的頂板鋼筋嚴重外露，還有泥塊剝落等情況，擔心會不會有公共安全疑慮。

縣府建設處近日派員現勘，確認B3地下室確實有鋼筋外露的情況，已經發函要求業者，限7天內改善，或提出改善方案，若逾期未改善，可依建築法規定處6萬到30萬元罰鍰。