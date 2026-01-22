蘭嶼船票補助大改制...鄉庫透支466萬 新規將上路引民怨

台東蘭嶼鄉民搭船或客輪，船公司業者會先扣補助款450元，不過，去年5月1日試辦新制措施後，問題層出不窮，甚至年度補助已透支466萬元，造成鄉庫金流壓力。因此，公所近日宣布，自今年3月1日起，居民船票補助方式將修正，以保障補助公平、維持鄉庫財務穩健。

公所表示，去年試辦的新制執行中，曾出現簽名不清、代簽不符規定等問題，導致核銷困難；此外，船公司集中申請補助款，使經費短時間大量支出，年度補助已透支466萬元，造成鄉庫金流壓力。若無嚴格控管，補助款易被濫用，甚至可能出現重複申請，行政作業難以掌握。

新修正後，每位居民需先以原價購買船票（全票1200元、半票600元），並於乘坐後1個月內，攜帶身分證或戶口名簿、票根及存摺影本，到村辦公處申請補助。每人每月最多補助8張票，65歲以上長者、身障人士或持重大傷病卡者不受次數限制。

另半票補助資格包括65歲以上原住民（原住民55歲以上）、未滿12歲兒童，以及身心障礙者及陪伴者。補助金額為全票450元、半票225元，由村辦公處初審登錄，再由公所核撥。

不過，不少居民對新制感到不便。有居民指出，「以前拿票就能補助，現在還要帶存摺、身份證、票根跑來村辦，好麻煩。」也有人認為，「每月還有限制張數，根本多此一舉，應該有更簡單的辦法」。

對鄉民的反映，公所回應表示，修正目的是為了確保公平與控制財務支出，同時降低行政困擾，並非要增加居民負擔。呼籲居民配合新制辦理，並提醒65歲以上長者、身障人士或重大傷病卡持有人，可不限張數申請，以保障弱勢族群權益。