快訊

佛心房東月砸2萬「日供免費早餐」 套房最便宜4700元還可申請租屋補助

川普撤關稅拋格陵蘭「框架協議」 紐時：丹麥割小片土地讓美國蓋基地

生前影像曝光！基隆阿嬤堆滿回收物搶救困難 消防員捨身救人殉職

聽新聞
0:00 / 0:00

蘭嶼船票補助大改制...鄉庫透支466萬 新規將上路引民怨

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
蘭嶼鄉公所近日宣布，自今年3月1日起，居民船票補助方式將修正，以保障補助公平、維持鄉庫財務穩健。圖／蘭嶼鄉公所提供
蘭嶼鄉公所近日宣布，自今年3月1日起，居民船票補助方式將修正，以保障補助公平、維持鄉庫財務穩健。圖／蘭嶼鄉公所提供

台東蘭嶼鄉民搭船或客輪，船公司業者會先扣補助款450元，不過，去年5月1日試辦新制措施後，問題層出不窮，甚至年度補助已透支466萬元，造成鄉庫金流壓力。因此，公所近日宣布，自今年3月1日起，居民船票補助方式將修正，以保障補助公平、維持鄉庫財務穩健。

公所表示，去年試辦的新制執行中，曾出現簽名不清、代簽不符規定等問題，導致核銷困難；此外，船公司集中申請補助款，使經費短時間大量支出，年度補助已透支466萬元，造成鄉庫金流壓力。若無嚴格控管，補助款易被濫用，甚至可能出現重複申請，行政作業難以掌握。

新修正後，每位居民需先以原價購買船票（全票1200元、半票600元），並於乘坐後1個月內，攜帶身分證或戶口名簿、票根及存摺影本，到村辦公處申請補助。每人每月最多補助8張票，65歲以上長者、身障人士或持重大傷病卡者不受次數限制。

另半票補助資格包括65歲以上原住民（原住民55歲以上）、未滿12歲兒童，以及身心障礙者及陪伴者。補助金額為全票450元、半票225元，由村辦公處初審登錄，再由公所核撥。

不過，不少居民對新制感到不便。有居民指出，「以前拿票就能補助，現在還要帶存摺、身份證、票根跑來村辦，好麻煩。」也有人認為，「每月還有限制張數，根本多此一舉，應該有更簡單的辦法」。

對鄉民的反映，公所回應表示，修正目的是為了確保公平與控制財務支出，同時降低行政困擾，並非要增加居民負擔。呼籲居民配合新制辦理，並提醒65歲以上長者、身障人士或重大傷病卡持有人，可不限張數申請，以保障弱勢族群權益。

補助款 財務 身障

延伸閱讀

中天主播林宸佑涉共諜案重罪被收押 金流進出異常拉出整串肉粽

自來水爆管復水慢引民怨 謝國樑：麥金路1年內3次爆管市府極度不滿

基隆自來水爆管民怨復水慢 童子瑋：加強市府監督機制及汰換舊管

南市社會局長照中心女承辦人詐領輔具補助款近5年 貪汙近5千萬元遭訴

相關新聞

基隆颱風假標準改變 採分區判定、分層啟動

極端降雨頻率增加，基隆9成以上屬山坡地形，民眾通勤仰賴山區及沿海道路，基隆市正擬「天然災害停止上班及上課作業辦法」補充作...

蘭嶼船票補助大改制...鄉庫透支466萬 新規將上路引民怨

台東蘭嶼鄉民搭船或客輪，船公司業者會先扣補助款450元，不過，去年5月1日試辦新制措施後，問題層出不窮，甚至年度補助已透...

防麥金路大停水重演 基隆八堵路疑自來水滲漏凹陷…明探挖釐清工法

基隆市八堵路疑自來水滲漏造成路面下陷，為避免重蹈麥金路水管搶修衍生的爭議，市府和台灣自來水公司今會勘，商定明上午探挖，以...

冬山鄉親勸進他投入鄉長選戰 謝燦輝：鄉親需要就往前走

宜蘭縣冬山鄉是綠營鐵票區，縣議員謝燦輝轉戰選鄉長，兩個月前民調落敗，但基層勸進他參選鄉長聲浪，使其陷入思考...

花蓮洪災仍5失聯…家屬貸款也要尋母 「吊車大王」動容派重機具二度進駐

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災至今近4個月，仍有5人失聯。「吊車大王」民間業者胡漢龑再度調派機具抵達光復，協助災民尋找失聯家...

基隆八堵路漏水 台水22日試挖朝不停水搶修

基隆市八堵路92號前地下輸水管漏水，導致路面小範圍塌陷，台水公司預計明天試挖，檢視地下各種管線分布情形後研議施工方案，目...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。