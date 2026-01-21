基隆自來水成話題 童子瑋送暖暖包關懷長者、盼市府提升市民生活品質

基隆市議長童子瑋於今到仁愛區誠仁社區發送暖暖包，向社區居民表達關懷，提前祝福新年平安。自來水近期成為話題，童說，市府應在第一時間掌握狀況，並與水公司協調，公布最新資訊讓市民知道。

童子瑋說，受冷氣團影響氣溫明顯下降，他特別準備暖暖包，希望為社區長輩與居民送上實際的溫暖，並提醒長輩務必注意保暖，然後多走出家門，到社區關懷據點與人互動交流，透過彼此陪伴與互動，養成有助於延緩老化的良好生活習慣。

童子瑋表示，未來將持續走訪各大社區，主動與長輩面對面互動關懷，最重要的就是時刻保持對所有市民的關心，期盼讓大家在寒流來襲之際，依然能感受到社會的溫暖與支持。

針對近期市民關心的水管老舊與修復問題，童子瑋指出，先前受訪時就表示，台水公司有重要的施工責任，但市府是與民眾最直接的單位，資訊的流通當然也是職責所在，市府應在第一時間掌握狀況，與水公司協調處理、公布最新資訊讓市民知道。