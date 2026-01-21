快訊

川普稱尋求立即談判收購格陵蘭 「不想也不會動武」

美股早盤／川普稱「不以武力強奪格陵蘭」 三大指數反彈

基隆自來水成話題 童子瑋送暖暖包關懷長者、盼市府提升市民生活品質

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議長童子瑋於今到仁愛區誠仁社區發送暖暖包，向社區居民表達關懷，提前祝福新年平安。圖／議長辦公室提供
基隆市議長童子瑋於今到仁愛區誠仁社區發送暖暖包，向社區居民表達關懷，提前祝福新年平安。圖／議長辦公室提供

基隆市議長童子瑋於今到仁愛區誠仁社區發送暖暖包，向社區居民表達關懷，提前祝福新年平安。自來水近期成為話題，童說，市府應在第一時間掌握狀況，並與水公司協調，公布最新資訊讓市民知道。

童子瑋說，受冷氣團影響氣溫明顯下降，他特別準備暖暖包，希望為社區長輩與居民送上實際的溫暖，並提醒長輩務必注意保暖，然後多走出家門，到社區關懷據點與人互動交流，透過彼此陪伴與互動，養成有助於延緩老化的良好生活習慣。

童子瑋表示，未來將持續走訪各大社區，主動與長輩面對面互動關懷，最重要的就是時刻保持對所有市民的關心，期盼讓大家在寒流來襲之際，依然能感受到社會的溫暖與支持。

針對近期市民關心的水管老舊與修復問題，童子瑋指出，先前受訪時就表示，台水公司有重要的施工責任，但市府是與民眾最直接的單位，資訊的流通當然也是職責所在，市府應在第一時間掌握狀況，與水公司協調處理、公布最新資訊讓市民知道。

基隆市有很多老舊的自來水管線，各路段管線更新進度，市府應該召集水公司追蹤並公布期程，不是出了狀況才頭痛醫頭、腳痛醫腳，更不需要政治口水，把事情做好最重要，並以提升市民的生活品質為優先。

基隆市議長童子瑋於今到仁愛區誠仁社區發送暖暖包，向社區居民表達關懷，提前祝福新年平安。圖／議長辦公室提供
基隆市議長童子瑋於今到仁愛區誠仁社區發送暖暖包，向社區居民表達關懷，提前祝福新年平安。圖／議長辦公室提供
基隆市議長童子瑋於今到仁愛區誠仁社區發送暖暖包，向社區居民表達關懷，提前祝福新年平安。圖／議長辦公室提供
基隆市議長童子瑋於今到仁愛區誠仁社區發送暖暖包，向社區居民表達關懷，提前祝福新年平安。圖／議長辦公室提供
基隆市議長童子瑋於今到仁愛區誠仁社區發送暖暖包，向社區居民表達關懷，提前祝福新年平安。圖／議長辦公室提供
基隆市議長童子瑋於今到仁愛區誠仁社區發送暖暖包，向社區居民表達關懷，提前祝福新年平安。圖／議長辦公室提供

童子瑋 水公司 長輩 基隆

延伸閱讀

基隆自來水爆管民怨復水慢 童子瑋：加強市府監督機制及汰換舊管

台美關稅達成協議 童子瑋稱中央已打好基礎籲「基市落實配套」

台美關稅達成協議 童子瑋籲基市落實配套讓產業前進

基市府要拆國家新城社區牌樓優化人行空間 議長童子瑋要求加強溝通

相關新聞

花蓮洪災仍5失聯…家屬貸款也要尋母 「吊車大王」動容派重機具二度進駐

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災至今近4個月，仍有5人失聯。「吊車大王」民間業者胡漢龑再度調派機具抵達光復，協助災民尋找失聯家...

防麥金路大停水重演 基隆八堵路疑自來水滲漏凹陷…明探挖釐清工法

基隆市八堵路疑自來水滲漏造成路面下陷，為避免重蹈麥金路水管搶修衍生的爭議，市府和台灣自來水公司今會勘，商定明上午探挖，以...

冬山鄉親勸進他投入鄉長選戰 謝燦輝：鄉親需要就往前走

宜蘭有民進黨資深黨員針對冬山鄉選情，今天在臉書貼文「粗魯難看的政治鬥爭」，砲轟有人企圖打亂選局。據了解，上周行政院政委陳...

基隆八堵路漏水 台水22日試挖朝不停水搶修

基隆市八堵路92號前地下輸水管漏水，導致路面小範圍塌陷，台水公司預計明天試挖，檢視地下各種管線分布情形後研議施工方案，目...

基隆「豪雨假」將改標準 山區雨量350毫米下修為200毫米

基隆市消防局長游家懿今天表示，將訂定「天然災害停止上班及上課作業辦法」補充作業規範，未來雨量參考基準，平地維持350毫米...

蘇澳鎮長李明哲親征石垣島馬拉松 帶回33.5萬風災善款與防災經驗

宜蘭蘇澳鎮與日本石垣市結盟31年，兩地情誼在災難中更顯珍貴。蘇澳鎮長李明哲日前受邀赴日參加第23屆「石垣島馬拉松賽」，除...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。