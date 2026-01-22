聽新聞
0:00 / 0:00

基隆颱風假標準改變 採分區判定、分層啟動

聯合報／ 記者邱瑞杰葉德正／連線報導
國立海大副校長、河海工程學系特聘教援顧承宇（右）分析基隆近20年，已常態性出現200毫米的豪雨雨量，且有明顯空間分布差異特性。記者邱瑞杰／攝影
國立海大副校長、河海工程學系特聘教援顧承宇（右）分析基隆近20年，已常態性出現200毫米的豪雨雨量，且有明顯空間分布差異特性。記者邱瑞杰／攝影

極端降雨頻率增加，基隆9成以上屬山坡地形，民眾通勤仰賴山區及沿海道路，基隆市正擬「天然災害停止上班及上課作業辦法」補充作業規範，雨量參考基準平地維持350毫米，山區下修為200毫米，改採分區判定、分層啟動，強化分區或全市停班停課彈性措施。

基隆消防局長游家懿和基市府人事處長林燕菲、政風處長李國正，昨與國立台灣海洋大學學者，共同對外說明基隆市未來停班停課，判斷標準與科學化方向決策過程。

游家懿說，今年汛期來臨前將訂定停止上班上課辦法補充作業規範，律定「分區判定」及「分層啟動」，讓是否宣布停班、停課更有彈性，預計今年防汛期5月1日前完成。

北北基桃是共同生活圈，基市府強調，是否停班停課前，仍會與台北、新北和桃園市府保持密切聯繫。基隆議員曾怡芳表示，分區判定、分層啟動停班停課方案立意良善，要考慮七堵山區校園屬森林小學，學生來自不同行政區，建議辦說明會，聽取家長想法與意願。議員陳冠羽提醒，科學決策的重點，不在於讓市府擁有更大裁量空間，是要讓市民、通勤族能更早掌握風險。

新北市消防指出，人事行政總處天然災害停止上班及上課作業辦法規定，不分平地及山地停班課標準為雨量350毫米，風災期間還是會參考氣象署「陸上強風特報鄉鎮燈號」，已致災或有致災之虞時採分區放假。

停班停課 通勤族 氣象署

延伸閱讀

議員肯定基隆停班停課新模式 提醒相關資訊要即時整理、清楚交代

基隆八堵路漏水 台水22日試挖朝不停水搶修

基隆殯葬管理所外包清潔員被殺傷 凶嫌1小時後落網

基隆自來水幹管搶修39小時惹民怨 台水：依停水天數辦理基本費減免

相關新聞

基隆颱風假標準改變 採分區判定、分層啟動

極端降雨頻率增加，基隆9成以上屬山坡地形，民眾通勤仰賴山區及沿海道路，基隆市正擬「天然災害停止上班及上課作業辦法」補充作...

防麥金路大停水重演 基隆八堵路疑自來水滲漏凹陷…明探挖釐清工法

基隆市八堵路疑自來水滲漏造成路面下陷，為避免重蹈麥金路水管搶修衍生的爭議，市府和台灣自來水公司今會勘，商定明上午探挖，以...

冬山鄉親勸進他投入鄉長選戰 謝燦輝：鄉親需要就往前走

宜蘭縣冬山鄉是綠營鐵票區，縣議員謝燦輝轉戰選鄉長，兩個月前民調落敗，但基層勸進他參選鄉長聲浪，使其陷入思考...

花蓮洪災仍5失聯…家屬貸款也要尋母 「吊車大王」動容派重機具二度進駐

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災至今近4個月，仍有5人失聯。「吊車大王」民間業者胡漢龑再度調派機具抵達光復，協助災民尋找失聯家...

基隆八堵路漏水 台水22日試挖朝不停水搶修

基隆市八堵路92號前地下輸水管漏水，導致路面小範圍塌陷，台水公司預計明天試挖，檢視地下各種管線分布情形後研議施工方案，目...

基隆「豪雨假」將改標準 山區雨量350毫米下修為200毫米

基隆市消防局長游家懿今天表示，將訂定「天然災害停止上班及上課作業辦法」補充作業規範，未來雨量參考基準，平地維持350毫米...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。