基隆颱風假標準改變 採分區判定、分層啟動
極端降雨頻率增加，基隆9成以上屬山坡地形，民眾通勤仰賴山區及沿海道路，基隆市正擬「天然災害停止上班及上課作業辦法」補充作業規範，雨量參考基準平地維持350毫米，山區下修為200毫米，改採分區判定、分層啟動，強化分區或全市停班停課彈性措施。
基隆消防局長游家懿和基市府人事處長林燕菲、政風處長李國正，昨與國立台灣海洋大學學者，共同對外說明基隆市未來停班停課，判斷標準與科學化方向決策過程。
游家懿說，今年汛期來臨前將訂定停止上班上課辦法補充作業規範，律定「分區判定」及「分層啟動」，讓是否宣布停班、停課更有彈性，預計今年防汛期5月1日前完成。
北北基桃是共同生活圈，基市府強調，是否停班停課前，仍會與台北、新北和桃園市府保持密切聯繫。基隆議員曾怡芳表示，分區判定、分層啟動停班停課方案立意良善，要考慮七堵山區校園屬森林小學，學生來自不同行政區，建議辦說明會，聽取家長想法與意願。議員陳冠羽提醒，科學決策的重點，不在於讓市府擁有更大裁量空間，是要讓市民、通勤族能更早掌握風險。
新北市消防指出，人事行政總處天然災害停止上班及上課作業辦法規定，不分平地及山地停班課標準為雨量350毫米，風災期間還是會參考氣象署「陸上強風特報鄉鎮燈號」，已致災或有致災之虞時採分區放假。
