議員肯定基隆停班停課新模式 提醒相關資訊要即時整理、清楚交代

基隆市政府今天表示，未來停班停課將改採分區判定、分層啟動模式。市議員曾怡芳提醒市府研商「學童放假、家長上班」配套方案，市議員陳冠羽認為，防災應變關鍵在第一時間降低不確定性，資訊到位是城市治理最重要的能力。

基隆市消防局長游家懿說，今年汛期來臨前會訂定停止上班及上課作業辦法的補充作業規範，律定「分區判定」及「分層啟動」，讓未來是否宣布停班、停課更有彈性。市府也將建議中央將200毫米納入基隆市山區警戒值，平地則維持350毫米。

曾怡芳表示，基隆市山區校園導入「分區判定、分層啟動」停班停課措施，確實立意良善，不過要考慮到七堵山區校園屬於森林小學，基隆各地區的民眾都有人送孩子來就讀，因此要建議消防局應辦理學童家長說明會與不具名意願調查，瞭解學童家長想法與意願。

曾怡芳說，如果出現家長上班時間與學童上課時間不一的情況，會造成「學童放假、家長上班」的狀況，對於家中有年齡尚幼學童的家庭，可能會有較大的問題產生。

陳冠羽表示，受到氣候變遷影響，基隆近年降雨型態與強度早已不同以往，肯定市府檢討停班停課判斷標準。然而科學決策的重點，不在於讓市府擁有更大的裁量空間，而是要讓市民，特別是通勤族，能更早掌握風險、及早做出因應選擇。

他指出，前年及去年皆曾出現新北市瑞芳區停班停課，但台北市與基隆市仍照常上班上課的情形，導致「北北基共同生活圈」在颱風期間出現放假不同步的狀況，讓暖暖區等通勤族群陷入高度混亂。

陳冠羽說，當時也有不少民眾關切瑞芳地區的國道客運是否正常發車、班次是否調整，卻缺乏即時且清楚的資訊可供判斷。市府在推動停班停課標準科學化的同時，更應精進公告颱風期間的通勤與交通資訊的作為，避免民眾白等車、影響出勤甚至衍生安全風險。

陳冠羽認為，放不放假可以依據科學數據判斷，但市府的責任是將民眾最需要的資訊「即時整理、清楚交代」。無論客運、公車、台鐵是否正常行駛、班次是否調整，這些攸關通勤與日常生活的重要資訊，都不應讓市民自行查詢、各自猜測。