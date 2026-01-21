聽新聞
防麥金路大停水重演 基隆八堵路疑自來水滲漏凹陷…明探挖釐清工法
基隆市八堵路疑自來水滲漏造成路面下陷，為避免重蹈麥金路水管搶修衍生的爭議，市府和台灣自來水公司今會勘，商定明上午探挖，以利研判後續施工方式，釐清有無停水必要。若須停水，會在24小時前告知用戶。
台水公司埋設在麥金路的自來水管破裂，15日開挖確認要換管才通知市府，施工時間還從原訂的23小時延長到39小時，長時間停水造成民眾不便。市府批評台水通報遲延，剝奪民眾知情權。
八堵路92號前路面下陷，初步懷疑當地埋在路面下的自來水管漏水。為防重演麥金路施工不慎造成爆管，基市府工務處今邀台水第1區管理處副處長魏金龍會勘，降低施工風險。
簡翊哲表示，工程人員將在22日上午9時進場，在路面凹陷處旁約15公尺處探挖，開挖範圍長度2公尺、寬度2.5公尺，施工期間將圍設1個車道進行作業，人車仍維持通行。探挖目的在更精確掌握地下管線位置及施工空間分布情況，提前研判後續施工方式，並釐清是否有無停水必要。
簡翊哲說，為避免麥金路爆管事件，無預警停水且極度擾民狀況再次發生，市府將要求台水後續涉及主要幹管或高風險路段工程，應以「先試挖、再評估、後施工」原則，避免邊施工邊修正，造成不可預期的停水衝擊。
魏金龍表示，昨天上午有邀台電等管線單位到八堵路凹陷處會勘，但未能釐清地下管線排列情形，22日上午9時試挖期間不會停水，若試挖後確認各種管線沒有擠在一起，預計可採不停水方式施工。若要停水施工，會停水前24小時對外公告停水範圍，讓用戶有充足時間儲水。
