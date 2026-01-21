冬山鄉親勸進他投入鄉長選戰 謝燦輝：鄉親需要就往前走

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
冬山鄉長選舉民進黨黨內初選，兩個月前由鄉代會副主席陳鏗芳（中）在民調中險勝；但基層勸進縣議員謝燦輝（右）戰鄉長，謝說「如果鄉親需要，就往前走」，以其組織動員能力，一旦宣戰，勢必造成衝擊。圖／縣黨部提供
宜蘭有民進黨資深黨員針對冬山鄉選情，今天在臉書貼文「粗魯難看的政治鬥爭」，砲轟有人企圖打亂選局。據了解，上周行政院政委陳金德與立委陳俊宇等人安排協調，勸說鄉長民調落敗的謝燦輝議員，徵召他續戰縣議員，但謝未接受，倒是很多鄉親力挺參選鄉長，他說「鄉親需要我，我就往前走」。

冬山鄉長期由民進黨執政，綠營鐵票區，甚至在這屆鄉長選舉，國民黨未提名人選，由民進黨鄉長林峻輔同額競選連任。如今林鄉長任期將屆滿，縣議員謝燦輝、鄉代會副主席陳鏗芳、鄉代游閔吉有意參選，去年11月26日縣黨部公布民調結果，陳鏗芳比謝燦輝多出2.26%民調支持度，披掛上陣選鄉長。

謝燦輝未能闖過初選這關，頗讓人感到意外，近兩個月來，支持鄉親一再勸他選鄉長，以謝的組織動員能力，他一旦宣戰，勢必造成衝擊。

上周，民進黨由行政院政委陳金德、立委陳俊宇及陳文昌議員等人邀請謝燦輝在信賴宜蘭之友會辦公室進行協商，席間指出冬山鄉有4席縣議員，民進黨大多提名3人參選，這次鄉長林峻輔及議員林佩螢要選，尚有空間，有意採「徵召」方式提名謝再戰議員。

據了解，謝燦輝未答應，並強調參選「縣議員不是他的選項」，當天協商未獲共識。謝燦輝在臉書貼文「鄉親問我 ，我的下一步是什麼？我說，我的下一步從不是自己決定，而是鄉親需要我，我就往前走！」今受訪仍重申，只要鄉親需要，他就往前走。

民進黨資深黨員黃正源今天在臉書批評，縣黨部聯合幾隻「申公豹」（註：封神演義小說中的角色）企圖打亂冬山選局，奉勸人死留名，要選擇做對的事，避免遺臭萬年，喊話三思行事。

鄉長 議員 謝燦輝 宜蘭

