花蓮洪災仍5失聯…家屬貸款也要尋母 「吊車大王」動容派重機具二度進駐

中央社／ 花蓮縣21日電
「吊車大王」民間業者胡漢龑再度調派機具抵達光復，協助災民尋找失聯家人。 圖／取自啟德機械起重工程-股公司FB
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災至今近4個月，仍有5人失聯。「吊車大王」民間業者胡漢龑再度調派機具抵達光復，協助災民尋找失聯家人；花蓮縣府也派駐2台挖土機協助家屬。

馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復地區洪災，19人死亡、5人失聯。住在佛祖街的張姓婦人至今失聯，家屬日前透過媒體表示，貸款租怪手也要找到媽媽。

啟德機械起重工程股份有限公司董事長胡漢龑得知後，決定調派機具前往光復，協助失聯者家屬，也是災後第二度前往災區，目前已抵達光復投入協尋。

胡漢龑表示，出動1部怪手及車輛，前往馬太鞍溪流域及土石掩埋區清淤及開挖，希望拋磚引玉，讓更多民間業者加入。

失聯者張姓婦人的家屬接受媒體訪問表示，即便災後搜救進度不明朗，都不曾放棄尋找媽媽的念頭，過年快到了，希望5名失聯者都能找到，與家人團圓。

家屬也說，非常感謝志工、民間團體及鏟子超人的協助，若沒有他們，光復不可能整理好。

堰塞湖溢流洪災發生後，光復鄉仍有5人失聯，包括自強路高姓男子、佛祖街高姓教授、張姓婦人及武昌街林姓夫妻。

花蓮縣消防局長吳兆遠接受中央社記者採訪表示，災後由縣府委外重機具團隊協助家屬搜尋失聯者，目前共有2台300型重機具派駐光復，搜尋林姓夫妻及張姓婦人等3人；自強路高姓男子及高教授的家屬都表達不需要搜尋。

吳兆遠說，原本張姓婦人的家屬表達要自行派員挖掘，不需縣府協助，這個月提出需求後，上週就派遣怪手協助，只要家屬有需求，就會持續協助。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災至今近4個月，仍有5人失聯，民間業者「吊車大王」胡漢龑近日再度調派機具赴光復鄉協尋，花蓮縣政府也派駐2台300型挖土機。（民眾提供）中央社
失聯 馬太鞍溪 災後 花蓮

