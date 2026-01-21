基隆八堵路漏水 台水22日試挖朝不停水搶修

快訊

中央社／ 基隆21日電

基隆市八堵路92號前地下輸水管漏水，導致路面小範圍塌陷，台水公司預計明天試挖，檢視地下各種管線分布情形後研議施工方案，目前朝不停水方式搶修，避免影響市民用水。

基隆市繼麥金路日前輸水管漏水後，八堵路又有輸水管漏水，基隆市政府工務處長簡翊哲、台灣自來水公司第一區管理處副處長魏金龍，下午前往現場會勘。

魏金龍受訪表示，昨天上午召集台電等各種管線單位會勘後，仍未能釐清地下管線排列情形，預計明天上午9時，在漏水點約10至20公尺範圍內試挖，試挖期間不會停水，若試挖結果各種管線沒有擠在一起，預計採不停水方式施工，反之就要停水施工。

魏金龍指出，不停水施工方式會在漏水管段外包覆金屬，內部安裝橡膠墊片，萬一必須停水施工，也會與市府協調何時停水，預計在停水前24小時對外公告停水範圍，以便市民能有充足時間儲水。

簡翊哲表示，這次漏水點位於輸水幹管，緊急搶修是必要措施，市府希望台水公司優先選擇影響最小的不停水方式施工，若不得已要停水施工，市府一定會要求台水公司先研議相關配套措施，例如備妥水車等資源後，在施工前1至2天公告停水範圍。

