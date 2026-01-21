推屋頂光電 台東縣今年補助經費逾3千萬元

經濟部今年補助台東縣辦理屋頂設置光電，核定補助經費新台幣3150萬元，即日起受理申請，經費用完為止，台東縣政府呼籲民眾踴躍申請。

台東縣政府財政經濟發展處今天發布新聞稿表示，經濟部為鼓勵地方家戶設置太陽光電提升設置比例，訂定「經濟部補助直轄市及縣 （市）政府辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫審查作業要點」，今（115）年度核定台東縣太陽光電設置獎勵經費新台幣3150萬元。

財經處表示，即日起開放申請至11月27日止，台東縣政府將以收件戳章為編列補助順序，依序審查，預算不足或經費用罄即停止補助，呼籲大家踴躍申請。

台東縣政府表示，補助對象為凡於114年1月1日起取得設備登記文件，皆可提出申請，依裝置容量每瓩獎勵3000元整，每案最高獎勵金可領30萬元。