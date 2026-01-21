基隆「豪雨假」將改標準 山區雨量350毫米下修為200毫米

基隆市消防局長游家懿今天表示，將訂定「天然災害停止上班及上課作業辦法」補充作業規範，未來雨量參考基準，平地維持350毫米，但山區下修為200毫米，改採分區判定、分層啟動模式，決定分區或全市停班停課彈性措施，確保民眾安全。

基隆市消防局表示，氣候變遷影響，極端降雨事件發生頻率與強度明顯增加。基隆市九成以上屬山坡地形，民眾通勤高度仰賴山區及沿海道路，對降雨引發邊坡災害等通勤安全風險敏感，災害發生前有效啟動相關應變方案是市政治理重要課題。

游家懿和基市府人事處長林燕菲、政風處長李國正，今天與擔任國立台灣海洋大學副校長的河海工程學系特聘教授顧承宇、河工系助理教授劉芷妤，共同對外說明基隆市未來停班停課，判斷標準與科學化新方向的決策過程。

消防局表示，「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，基隆市停班停課以未來24小時累積雨量預測達350毫米大豪雨作為依據，並未區分山區與平地。隨降雨型態改變，單一標準在實務運作上，逐漸顯現無法即時反映不同地區的實際風險，因此委由海大啟動檢討作業。

顧承宇簡報指出，分析基隆市近20年豪雨等及以上降雨空間分布，已具常態性超過200毫米豪雨，甚至350毫米大豪雨，降雨量也有明顯空間分布差異特性。

依「停止上班上課雨量參考基準表」定義，200毫米已達警戒值，很有可能致災。海大團隊建議基市府，山區雨量警戒值由350毫米下修為200毫米，並納入分區判定、分層啟動彈性判定準則。

顧承宇認為，若豪雨集中山區並影響通勤安全，應優先啟動山區的分區停班、停課或彈性措施，並將未來24小時預測值200毫米，定位為前置應變層級，視情況啟動分區或全市停班停課彈性措施。

游家懿說，今年汛期來臨前將訂定停止上班及上課作業辦法補充作業規範，律定「分區判定」及「分層啟動」，讓未來是否宣布停班、停課更有彈性，預計今年防汛期5月1日前完成，市府並建議中央針對「停止上班上課雨量參考基準表」，將200毫米納入基隆市山區警戒值，平地則維持350毫米。