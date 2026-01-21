蘇澳鎮長李明哲親征石垣島馬拉松 帶回33.5萬風災善款與防災經驗

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
日本石垣市長中山義隆（左）代表石垣市捐贈33.5萬元善款，由蘇澳鎮長李明哲代表接收，友人情誼幫助蘇澳姊妹市災後重建。圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭蘇澳鎮與日本石垣市結盟31年，兩地情誼在災難中更顯珍貴。蘇澳鎮長李明哲日前受邀赴日參加第23屆「石垣島馬拉松賽」，除與多位日本地方首長同場交流，更帶回石垣市民為蘇澳「鳳凰颱風」受災戶籌得的150多萬元日幣（台幣約33萬5000元）善款，實地觀摩當地完善的防災體系。

「石垣馬拉松」作為日本最南端的指標性運動賽事，今年吸引超過一萬名跑者共襄盛舉。李明哲鎮長受邀擔任貴賓，與石垣市長中山義隆、竹富町長前泊正人等多位地方首長同場競技，透過運動進行城市外交。李明哲表示，蘇澳與石垣不僅是盟友，更像家人，在賽場上的切磋也象徵兩地高頻率的互動。

2025年11月「鳳凰颱風」重創蘇澳，造成千餘戶積淹水災情。石垣市長中山義隆感同身受，親率市役所同仁與議員在當地商場及街頭發動募款。

短短3個月內，石垣市民集結愛心，共募集156萬8696元日幣。中山市長於賽事期間親手將善款交付給鎮長，李明哲也回贈感謝狀，承諾這筆承載跨海關懷的款項，將悉數投入災後復原工作。

除賽事與受贈外，此行重點在於落實2025年簽署的「災難互助協定」，因石垣市250年前曾遭遇嚴重海嘯，對災防極為嚴謹，全島設置逾40處避難所，並由專責單位定期更新民生物資。

李明哲實地觀摩防災儲備倉庫與避難體系，強調石垣市「隨時整備」的態度是蘇澳強化防災韌性的重要借鏡。他說，這場跨越國境的互助展現了堅實情誼，蘇澳將吸取石垣經驗，持續深化防災韌性，守護鎮民安全。

李明哲鎮長觀摩石垣市的防災儲備倉庫。圖／蘇澳鎮公所提供
石垣市長中山義隆（右）、蘇澳鎮長李明哲（中）、立委陳俊宇特助陳宏昌在完成馬拉松賽事結束後合影。圖／蘇澳鎮公所提供
