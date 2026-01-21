看準產後照護需求 台東首推「月子媽媽」職業訓練

台東縣政府今年持續推出多元職業訓練，規畫7大類「失業者職業訓練課程」，從縫紉刺繡、餐飲服務、廚師，到家具木工、家事服務管理、理燙髮與美容等實用技能，讓有需要的民眾培養第二專長，增加重返職場的機會。相關課程將自1月30日起陸續開班，符合資格者皆可報名參加。

縣長饒慶鈴表示，職業訓練的重點不在「學好玩」，而是希望學完真的找得到工作。縣府在開課前，會先了解縣內產業與人力需求，再規畫相對應的訓練內容，讓學員結訓後能直接銜接就業。她指出，隨著職訓與就業措施逐步到位，失業率已從2022年的3.7％，下降到去年的3.3％。

今年職訓課程特別回應人口結構與家庭需求變化，像是在市區開設的「月子媽媽職業訓練班」，就是因應產後照護需求增加，成為今年一大亮點。另縣府設置的中餐、素食及烘焙即測即評考照場地，已辦理百餘場考試，不少學員訓後就能直接考照、投入職場。

在縱谷線地區，縣府也開辦傢俱木工職業訓練班，課程以實作為主，從基本木作、工具操作到家具製作與修繕，讓學員學到實用技能，不只增加就業選擇，也有助於延續在地工藝。