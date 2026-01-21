快訊

老幼都照顧！台東「樂齡社福大樓」 今年10月前營運

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
因應高齡化社會來臨，台東縣政府近年整合老人福利與家庭支持資源，投入近2億元推動興建「樂齡社福大樓」，希望減輕家庭照顧壓力，也讓長輩在熟悉的社區中安心生活。目前已完成主體工程，並正式進入第二期室內裝修階段，縣長饒慶鈴期盼未來能成為縣內全齡照顧的重要據點。

饒慶鈴指出，樂齡社福大樓不只是單一照顧設施，而是從「共學、共食、共照」出發，打造老幼都能使用的友善空間，讓不同世代能在同一棟建築中自然互動。縣府也將持續把全齡照顧、共融共好的理念，落實在各項社福政策中，避免因年齡差距產生隔閡。

社會處說明，大樓第一期工程已於去年12月完工，預期於今年10月前營運。未來空間規畫相當多元，將提供日照中心、團體家屋、小規模多機能服務、家庭照顧者喘息據點、長青學苑，以及社區關懷據點，並設置老幼共餐廚房與0至2歲公共托嬰中心，滿足從幼兒到長者的不同需求。

縣府規畫大樓採公設民營方式營運，未來將委託社福團體進駐，提供在地共餐、學習活動與專業服務；多功能教室與會議空間，也將開放社區、學校及團體借用，讓公共資源被更多人使用，逐步建立完善、可近性的老幼照顧體系。

