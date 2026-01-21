基隆自來水幹管搶修39小時惹民怨 台水：依停水天數辦理基本費減免

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市麥金路自來水幹管破漏造成約4萬戶用水受影響，立委林沛祥邀台灣自來水公司及基市府會商對策。圖／林沛祥辦公室提供
基隆市麥金路自來水幹管破漏造成約4萬戶用水受影響，立委林沛祥邀台灣自來水公司及基市府會商對策。圖／林沛祥辦公室提供

基隆市麥金路自來水幹管破漏搶修39小時，市府對台灣目來水公司應變有微詞，立委林沛祥立場與市府一致，都主張台水應賠償用戶。台水表示，會依營業章程規定主動辦理減免。

台水埋設在麥金路地下口徑1公尺的自來水管破裂，水公司第1區管理處15日安排包商開挖路面，確認要換管後，公告當天下午5時起至16日下午4時停止供水，後來又因變更工法，延至17日上午8時才完工，共計造成2萬1916戶停水，1萬8465戶降壓供水，合計影響戶數4萬0381戶。

林沛祥昨邀台灣自來水公司總經理李丁來和台水第1區管理處長張子中，以及基隆市政府工務處長簡翊哲會商對策。林說，台水應把狀況說清楚、作法講明白，不能再用敷衍的方式處理。這次事件讓很多市民對台水失去信心，台水必須拿出具體行動回應。

林沛祥表示，根據台水提供的資訊，麥金路破漏管線已使用約52年，超過耐用年限，並因多處老化造成系統性裂縫。這樣的狀況「不是補一個洞就能解決」，必須整體更新管線作為根本解方。

林祥祥說，這次事故出問題的管線約200公尺，台水已與基市府協商，將在兼顧交通與民生用水的前提下，採取「潛鑽工法」更新，降低施工對市民生活的影響。他也要求台水全面檢討麥金路全線管線狀況，該分段更新就分段，避免今天修這一段，明天又換另一段漏水的惡性循環。

在資訊公開透明部分，林沛祥提醒台水公司，未來無論是施工、交通調整或必要停水，都必須提前公告清楚說明，不能再發生下午通知、傍晚停水的突發狀況。

台水公司昨天也對麥金路自來水管線漏水緊急應變過程提出說明，表示15日下午4時起動搶修作業，4時34分透過既有通報機制向基市府、民意代表及里長公告停水資訊，並與基市府保持密切聯繫。

台水指出，搶修完成後，有以新聞稿公告，並在里長群組、議員群組、市府專案臨時群組通知，至於部分市民未能即時掌握相關訊息，台水已檢討通報流程，精進停水時機選擇，加強停水宣傳方式與地方政府高層主管溝通。

麥金路水管搶修造成4萬戶停水或降壓供水，基市府和林沛祥都要求台水賠償用戶。台水回應，會依公司營業章程規定，依停水天數主動辦理基本費減免。

台水說，麥金路漏水管段已完成搶修，並規畫後續管線抽換工程，將與基市府協調後執行。台水已啟動第2期降低漏水率計畫，從去年至2032年預計在基隆地區投入14.45億元，辦理老舊管線汰換，降低漏水風險、提升供水穩定性，確保民眾用水權益。

基隆市麥金路自來水幹管破漏造成約4萬戶用水受影響，立委林沛祥邀台灣自來水公司及基市府會商對策。圖／林沛祥辦公室提供
基隆市麥金路自來水幹管破漏造成約4萬戶用水受影響，立委林沛祥邀台灣自來水公司及基市府會商對策。圖／林沛祥辦公室提供
基隆市麥金路自來水幹管破漏造成約4萬戶用水受影響，立委林沛祥邀台灣自來水公司及基市府會商對策。圖／林沛祥辦公室提供
基隆市麥金路自來水幹管破漏造成約4萬戶用水受影響，立委林沛祥邀台灣自來水公司及基市府會商對策。圖／林沛祥辦公室提供
基隆市麥金路自來水幹管破漏造成約4萬戶用水受影響，立委林沛祥邀台灣自來水公司及基市府會商對策。圖／林沛祥辦公室提供
基隆市麥金路自來水幹管破漏造成約4萬戶用水受影響，立委林沛祥邀台灣自來水公司及基市府會商對策。圖／林沛祥辦公室提供
基隆市麥金路自來水幹管破漏造成約4萬戶用水受影響，立委林沛祥邀台灣自來水公司及基市府會商對策。圖／林沛祥辦公室提供
基隆市麥金路自來水幹管破漏造成約4萬戶用水受影響，立委林沛祥邀台灣自來水公司及基市府會商對策。圖／林沛祥辦公室提供

