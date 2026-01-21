花蓮拓寬193縣道 今起封路

花蓮193縣道北段新城鄉三棧以南至七星潭約6公里路段，路幅狹窄、急彎也多，交通事故頻傳，地方要求改善聲浪長達20年，縣府建設處、行政院東部聯合服務中心等單位多次會勘後，2023年5月動工，施工進入尾聲，力拚農曆年前通車。

建設處指出，193縣道北段0公里至6.052公里民有街口路段，原平均路寬僅約6至8公尺，僅雙向單車道配置，且彎道多、視距不佳，拓寬後新闢道路總寬達20公尺，配雙向兩車道各3.5公尺、雙向機慢車道各2.5公尺，並設雙向各4公尺的景觀綠帶及草溝，大幅提升行車安全與道路服務品質。

工程原訂去年12月完工，不過路線鄰近加灣普查考古遺址，施工期間於193線2.2公里處發現陶片、石器等文物，依規定暫停施工並通報文化局辦理考古試掘，待調查完成後才復工。

建設處表示，工程已進入收尾階段，預計可在農曆春節前完成並開放通車。為配合最後階段施工，193縣道太平街路口至民有街路口，1月21日至2月2日全斷面封閉，期間禁止人車通行，請用路人依照指示改走替代道路。