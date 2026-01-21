基隆麥金路爆管 將優先換管線

基隆市麥金路自來水管破裂漏水，水公司搶修39小時，用戶停水近2天惹民怨。基市府質疑水公司通報延遲，剝奪民眾知情權，要求麥金路水管優先汰換。水公司回應，搶修前及搶修中都有與市府聯繫，後續會再精進，此次漏水路段會優先換管線。

麥金路口徑1公尺的自來水管破裂，水公司第1區管理處15日安排包商開挖路面，下午確認換管，傍晚起停止供水。

工程原訂16日下午4時完成，直至17日上午8時才完工，造成2萬1916戶停水，1萬8465戶降壓供水，影響戶數4萬381戶。

八堵抽水站一個多月前發生抽取含油汙的基隆河水，逾10萬戶自來水質出狀況，民眾生活失序，日前又因搶修麥金路幹管，再次造成2萬戶停水，民眾怒氣幾乎快爆表。

基市府工務處長簡翊哲說，水公司得知麥金路水管破裂在開挖階段並未通報市府，市府後來才知要大範圍停水23小時，應在有滲漏時就通知民眾預先儲水，讓民眾有更多時間準備，要求水公司逐月對基隆老舊管線汰管進行專案報告。

基市府副發言人鍾明表示，台水須明確補償市民，比照前次「1127停水事件」補償辦法，另應改善通報延遲問題，水公司的相關人員也應負起應有責任。

台水第1區管理處指出，麥金路搶修過程前後都與基市府聯繫，市府官員也到場督導，後續會加強聯繫頻率，檢討精進作法。

台水已計畫在這次漏水路段換管，關於用地及開挖路權等事宜，後續會與市政府協調。