看見幸福台灣／國泰人壽 電影《台灣超人》 推動善的循環

電影裡的超人總是背負拯救世界使命，但是一定要拯救他人才能被稱為超人嗎？美力台灣3D協會創辦人、導演曲全立認為，「超人是不斷超越自己的人。」這句話也成為電影《台灣超人》走進校園後，令孩子最印象深刻的註解。

為讓更多孩子能被激勵人心的故事觸動，國泰人壽、國泰慈善基金會將公播版《台灣超人》送進全台偏鄉國中小學校，希望推動生命教育，啟發孩子勇敢面對困境。首度邀請員工加入募資行動，將每份珍貴的善意聚沙成塔。最終與超過三百位員工共募突破百萬元的善款，攜手走入477所校園。參與募款計畫的員工表示，真正的力量不是飛翔，而是在社會有需要的時候，成為那一件守護孩子們夢想與希望的披風。

此次校園公播計畫預計有18至19萬個孩子受惠，其中宜蘭縣大溪國小、蓬萊國小、大同國中、南澳高中國中部最快下學期就能觀賞到《台灣超人》故事。 曲全立表示，因為有國泰人壽與國泰公益集團支持，得以讓更多小朋友觀賞到《台灣超人》的生命故事，接下來將推出第二部曲，未來也規劃第二部曲公播版本，延續「讓更多人看見、用生命影響生命」的初衷。

《台灣超人》記錄超過100位「超人」真實故事，像是腦麻患者、唐氏症孩子、身心障礙運動員等，他們面對苦難、困難總是能微笑面對，並且超越自己，雖外在條件上受限，但始終抱持正向態度，全力完成自己想做的事。

曲全立表示，《台灣超人》是希望讓大家能看見，在台灣這塊土地上其實有很多默默發光的人。近年台灣青少年、成年人面臨憂鬱等心理問題，透過「超人」的故事，鼓勵在困境中的人們勇於面對困難，許多人在看完電影後都被劇中主角鍥而不捨的精神感動，而願意再相信自己一次。

《台灣超人》故事起初是以3D車開進校園與學生分享，每一個學校觀賞到的人物短片都是獨家首映，因故事受到學生歡迎，後來才集結多位人物故事推出電影版。

曲全立指出，每次進校園與孩子互動，孩子都會說，「他們可以做得到，我相信我也可以，所以不要放棄」、「我長大後要成為像主角一樣的人」，已默默形成善的循環。