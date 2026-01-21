看見幸福台灣／宜蘭縣代理縣長林茂盛 環境治理 居住安心

宜蘭縣政府以「拚出宜蘭好生活」為施政核心，從環境、經濟到民生打造一座讓居民感到幸福的城市，代理縣長林茂盛表示，幸福不是口號，而是生活中一點一滴的改變，包括乾淨的空氣、安心行走的道路、支撐家庭照顧服務，孩子在學校午餐吃得安心、長輩在家安住、年輕人就業，讓幸福從藍圖落實為日常。

林茂盛說，青山綠水與乾淨空氣不只是自然資產，更是「家」重要的底色，縣府多年來推動環境治理政策，例如空氣品質改善、水環境維護與智慧監測，同時也是非六都率先提出地方自願檢視報告的縣市，並將聯合國永續發展目標（SDGs）具體內化為縣政行動，展開一系列淨零轉型計畫。

林茂盛強調，環境不是「天生就好」，而是需要長期維護治理。宜蘭不追求城市規模，而是走向生活品質與地方韌性的成長路徑，透過跨局處整合，從交通、產業到觀光全面布局。

交通方面，推動通勤族與觀光族群的TPASS定期票及三日券補助，降低交通成本，增進宜蘭及台北人口流動，同時啟動宜蘭B聯絡道員山延伸段道路工程細部設計，並推動頭城至四城段鐵路立體化建設可行性研究，改善通勤效率。

產業發展聚焦在地特色品牌，輔導發展蘭陽好物、宜蘭嚴選、宜蘭農潮等品牌，以「金柑好神」品牌為例，串聯產地體驗、文創包裝與加工商品，讓農產不只停留在產量，而成為文化與生活的一部分。

觀光發展「四季暢遊」，春有綠色博覽會、夏有冬山河國際童玩藝術節、秋有蘭陽媽祖文化節、冬有蘭陽溫泉季，打造識別度的觀光節奏；近期重啟三星紅柴林溫泉公園開發，冬山河親水公園、員山大湖風景特定區等升級工程，豐富遊憩版圖。

民生福祉讓縣民有感，「幸福親子包」計畫由縣府社工主動到宅關懷新生兒家庭；高齡照顧上，支援154個社區關懷長照據點與21處原住民族文化健康站，提供語言、文化、運動與健康課程；失智照護方面，「宜起蘭住你—搶救記憶時光」計畫從早期篩檢、通報到照護轉介，不中斷的支持網絡。