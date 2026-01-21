聽新聞
看見幸福台灣／「幸福城市第4站」宜蘭 全齡照護 縣民有感

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
宜蘭縣的幸福感來自長期政策投入，從育兒、健康照護、運動等多重面向增添縣民幸福感。宜蘭縣政府／提供
宜蘭縣的幸福感來自長期政策投入，從育兒、健康照護、運動等多重面向增添縣民幸福感。宜蘭縣政府／提供

宜蘭縣的幸福感來自長期政策投入，從育兒、健康照護、運動等多重面向增添縣民幸福感，將鄉親小事視為縣府的大事；從冬山河旅遊廊帶、到蘭海鐵道五漁村，走到哪都能遇見幸福空間，打造最有生活品質的宜蘭。

經濟日報舉辦縣市幸福指數大調查，宜蘭縣2025年幸福指數達65.11分，較2024年的55.11分大幅提升，排名從全台第八名躍升至第四，是進步幅度最亮眼縣市之一。

無論從政府統計數據或民意調查，宜蘭皆名列前段班，顯示縣政執行已逐步轉化為縣民有感的生活幸福，其中又以居住條件、環境品質和全齡照護政策的長期累積，更增添縣民幸福感。

民意調查結果中，宜蘭縣民對「居住條件」滿意度高達92.8分，排名全台第一，「社會聯繫」位居第三，「環境品質」與「生活現況」為第四名。整體民調排名位居全台第四。

環境永續與生活安全方面，宜蘭縣於食育、環境保育與智慧治理成果獲肯定，例如縣府透過跨機關合作，推行教育農園及「食米學園」計畫，深化學生對在地農產及友善耕作認識，也輔導農民突破氣候條件限制，發展精品咖啡產業，推廣本土育成咖啡「台農1號」，提升低碳與永續生產能量。

另建構「地政防詐保護網」整合AI與各通路合作，使詐騙案件下降19.15%；透過行政院核定並全額補助75.68億元的「蘇澳溪分洪工程計畫修正案」，作為提升蘇澳地區防洪能力的重要工程，同時，五結防潮閘門改善工程預計於2027年完工，將進一步強化冬山河防洪安全。

縣府因應少子女化挑戰，自2022年推動「幸福親子包」，主動提供產婦和新生兒所需的育兒物資與照護資訊，至今已數千家庭受惠。自2026年起，宜蘭縣生育津貼調升至2萬元，並提高產檢交通補助至3,000元，持續強化育兒友善環境。

健康照護方面，縣府已設置三處社區心理衛生中心，提供跨專業心理支持；失智症照護則建立從早期篩檢、確診、通報、個案管理到長照的一條龍服務，確診率達100%，服務觸及率超過全國平均的兩倍，補強高齡社會的重要照護缺口。

生活品質與休憩環境亦是縣民幸福的重要來源。縣府持續優化校園午餐與食品安全，也推動全民運動政策。

