協和電廠汙染場址整治案 環團籲市府駁回台電「草率版」…市府回應立場

基隆市政府22日召開協和電廠土壤汙染審查會議，環保團體今呼籲市府別軟化，駁回台電「偷吃步」方案，要求提出完整的土壤整治計畫。環保局長馬仲豪說，市府會依法依序嚴謹審查，盡速還給市民乾淨的土地。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，基市政公告協和電廠為土壤汙染控制場址後，台電就應停止一切開發行為，進行全廠土壤細密調查，並提出完整的土壤汙染整治計畫。

王醒之質疑台電竟然提出「土壤整治草率版」蒙混，想要明修棧道，暗渡陳倉，爭取市府先同意拆除煙囪及1、2號機組和部分辦公室，其實已是協和四接「先拆後建」的實質開發計畫。台電這種走後門、抄近路、包藏禍心的做法，就是把基隆市民、基隆市府和審查委員當成笨蛋。

看守台灣協會秘書長謝和霖對於台電自提的應變必要措施計畫書，企圖以粗糙的汙染土壤開挖、暫存、清運處理作業，迴避土壤汙染場址汙染調查及整治過程的法定程序不表認同，建議基市府應直接駁回。

謝和霖指出，土壤及地下水汙染整治法關於「應變必要措施」的立法目的，是為了維護公共利益，而非私利，應變必要措施發起人應為基市府，並非台電，目的是減清汙染危害或避免汙染擴大，而非讓汙染行為人急就章，草率移除汙染土方後趕緊開發。

謝和霖呼籲基市府嚴審台電的汙染控制計畫，並考量本案有眾多環團與民眾關心，召開審查會議時依職權或依申請，通知守護外木山行動小組等相關團體，以利害關係人身分出席會議，落實民主、公正、公開行政原則。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，調查報告顯示協和電廠汙染成因，包含飛灰飛散。協和3、4號燃油機組原定2024年12月除役，目前仍繼續使用，較原定除役期程拖延1年多。若要改善土壤汙染應早日除役，停止繼續排放富含多種重金屬的空汙，而非一邊繼續排放汙染，一邊審查應變計畫。

環團也提及早年桃園市政府，就RCA土壤及地下水汙染案設置「監督小組」，納入RCA員工關懷協會、工作傷害受害人協會等民間團體，以及附近里辦公室代表，共同監督汙染整治狀況。桃園市環保局網站並設「監督小組資訊公開平台」，完整公布整治相關報告及審查會議紀錄。

環團盼基市府比照桃市府，就協和電廠土壤汙染整治案設置「監督小組」，納入民間團體及附近里辦公處，共同監督汙染情形及整治進度，並在環保局網站設置「監督小組資訊公開平台」，向社會大眾充分揭露，協和電廠土壤汙染情形及整治進度。

馬仲豪表示，馬仲豪表示，協和電廠1、2號機組區土壤總石油碳氫化合物濃度為4萬2400毫克／公斤，超過土壤汙染管制標準42.4倍，汙染事實明確且嚴重。

為釐清相關法律適用疑義，市府函請環境部針對法規與應變程序進行釋示。馬仲豪說，環境部函覆指出，移除地上機組設施將有減低汙染危害效益。協和電廠也在去年10月提送應變必要措施計畫，提及對汙染風險的判斷，目的在盡速控制汙染危害與擴大。

馬仲豪指出，市府各局處委員與府外具相關專業委員，已依法組成「土壤及地下水汙染場址改善推動小組」，審查台電提出的應變必要措施計畫、土壤汙染調查及評估計畫。審查過後，協和電廠將再提出土壤汙染整治計畫，經由改善推動小組進一步審查。

馬仲豪說，市府會為市民權益做最嚴格的把關，透過合議制的專業委員會及嚴謹的程序，守護市民的生活環境與永續發展。相關會議資訊都會公布在環境部網站，開放民眾查詢閱覽。在整治完成且經科學驗證，符合管制標準規定，才會公告解除整治場址列管。