宜蘭偏遠非山非市學校資源整合成效 跨校聯盟陪伴師生學習不孤單

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
三星聯盟的學校行政討論會議。圖／宜蘭偏非地區教育資源中心提供
宜蘭部分學校偏遠或非山非市小校面臨少子化、師資流動及資源有限等挑戰，縣政府為落實教育機會均等，去年2月揭牌啟動「宜蘭縣偏遠地區教育與實驗教育資源中心」，透過跨校聯盟整合資源，讓偏遠及非山非市學校師生多元學習成長、穩健發展，經過1年運作，教師回饋成果豐碩。

「跨校聯盟」避免偏鄉學校資源不足，陷入單打獨鬥困境，在行政上給予支持、教師充實專業、學生均衡學習，例如位於部落的南澳鄉有7所國小，學生數不多，如果各自辦校外教學，行政工作免不了，若是合辦，師生交流互動，更能規劃豐富學程。

縣政府表示，在行政上，跨校聯盟串聯分享在地資源，中心服務對象涵蓋39所公立高級中等以下學校，範圍遍及頭城、壯圍、員山、三星、大同、蘇澳、冬山及大南澳等6大區，透過聯盟運作串聯小校資源，彼此支持行政與教學，強化辦學能量。

教師方面，小校行政人力不足，中心搭建溝通平台辦理8場行政討論會議，促進跨校協作並減輕行政負擔，推動「送資源到現場」28場教師研習共備課程，累計454人次參與，教師獲得專業成長。

學生方面，串聯學校辦理寒暑假共學、校外教學及多元體驗學習，共583名學生受益，讓偏鄉孩子走出校園、拓展視野，提升學習動機與信心。

新南國小老師發現，不同學校學生跨校交流，不僅增添活動趣味性，也培養學生的人際互動與多元文化理解；過嶺國小老師說，辦理營隊促進偏遠地區學校間的跨校合作與師資共享，有助提升教育資源利用效率。

中心舉辦縣外市教育觀摩「借鏡共好」，邀集15所偏非學校、31位校長與教師參訪特色學校，透過觀課交流，了解課程創新與社區連結經驗，作為精進宜蘭偏非教育的參考。

南澳高中老師王靖翔說，透過偏遠及非山非市教學參訪，不只打開眼界，更看見偏鄉教育潛力；大同國小松羅分校主任洪祥峰表示，有3校區的大同國小可仿效策略聯盟，3校一起學習，同學年的老師一同備課分享，學生共學，促進教學精進，打造更具韌性與活力的偏非教育環境。

因應數位AI潮流，舉辦本土語文數位教學工作坊。圖／宜蘭偏非地區教育資源中心提供
過嶺國小承辦「周三課後多元學習計畫」多采多姿的科學世界。圖／宜蘭偏非地區教育資源中心提供
大同聯盟的六年級聯合校外教學。圖／宜蘭偏非地區教育資源中心提供
南澳聯盟的小學校聯合舉辦校外教學。圖／宜蘭偏非地區教育資源中心提供
宜蘭縣偏遠及非山非市學校參訪台中市龍井國小。圖／宜蘭偏非地區教育資源中心提供
