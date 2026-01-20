快訊

NBA／勇士噩耗！「士官長」巴特勒右膝ACL撕裂賽季報銷

民眾黨立委2月大換血…黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

花蓮縣警局長范織坤接棒 徐榛蔚期勉守護治安

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚（右二）今主持縣警局卸、新任局長交接典禮，在警政委員李謀旺（右三）監交下，將印信交給新任局長范織坤（右一）。圖／花蓮縣警局提供
花蓮縣長徐榛蔚（右二）今主持縣警局卸、新任局長交接典禮，在警政委員李謀旺（右三）監交下，將印信交給新任局長范織坤（右一）。圖／花蓮縣警局提供

花蓮警察局今天舉辦卸、新任局長交接典禮，原任局長陳百祿調任高雄市政府警察局督察長，由內政部警政署保安組長范織坤調升接任。縣長徐榛蔚肯定范織坤資歷完整，並感謝警察人員在緝毒、掃黑與打詐上的辛勞付出。

交接典禮今天在縣警局親民堂舉行，由縣長徐榛蔚主持、警政委員李謀旺監交，地方民意代表、縣府各局處首長、民力團體、警友會及相關單位代表等近150人出席觀禮，場面隆重。

縣警局指出，新任局長范織坤畢業於中央警察大學正科60期行政警察學系，並取得中華大學經營管理研究所碩士學位，警政資歷豐富完整。歷任苗栗縣警局竹南分局第五組組長、苗票分局長、警局主任秘書、副局長，台東縣警局關山分局長、屏東縣警局內埔分局長、南投縣警局主任秘書，並曾任警政署保安組保安科長，以及台北市警局文山第二、信義及大安分局長，後續升任警政署保安組副組長及組長，歷練基層與要職。

徐榛蔚表示，范織坤從基層做起，服務足跡遍及苗栗、新竹、屏東、台東、新北及台北等繁重轄區，再回到中央歷練後到花蓮服務，完整的警政經驗不僅令人肯定，也能激勵、振奮基層警員士氣，是大家學習的典範。

她也指出，花蓮縣警局歷任局長表現優異，在花蓮這塊福地歷經天災與各項挑戰，培養出自助、互助與公助的韌性，因此不少高階警政主管後續都調升至六都服務，其領導與治理經驗都值得學習。

徐榛蔚強調，縣府十分重視基層員警的福利、權益與工作環境，呼籲各分局長、分駐所長及中高階主管，務必主動提出設施設備需求，讓基層警員在完善、安全的工作環境中，全心守護鄉親、成為人民的保母。

花蓮縣警察局新任局長，由范織坤接任。記者王思慧／攝影
花蓮縣警察局新任局長，由范織坤接任。記者王思慧／攝影
花蓮縣警局卸、新任局長交接典禮，縣長徐榛蔚、縣議員與縣警局大合照。記者王思慧／攝影
花蓮縣警局卸、新任局長交接典禮，縣長徐榛蔚、縣議員與縣警局大合照。記者王思慧／攝影

警察 徐榛蔚 花蓮

延伸閱讀

影／台南市警局21高階警職調整今交接 副市長轉達黃偉哲3點期許

花蓮堰塞湖溢流釀19死 家屬狀告縣長徐榛蔚「廢弛職務」

警政署公布人事異動 副署長郭士傑、北市警局長林炎田

強化校園防護 花蓮規畫每所國中增設校安人力

相關新聞

宜蘭偏遠非山非市學校資源整合成效 跨校聯盟陪伴師生學習不孤單

宜蘭部分學校偏遠或非山非市小校面臨少子化、師資流動及資源有限等挑戰，縣政府為落實教育機會均等，去年2月揭牌啟動「宜蘭縣偏...

花蓮縣警局長范織坤接棒 徐榛蔚期勉守護治安

花蓮縣警察局今天舉辦卸、新任局長交接典禮，原任局長陳百祿調任高雄市政府警察局督察長，由內政部警政署保安組長范織坤調升接任...

影／宜蘭市首度「封街」迎春點燈 31日施放多角立體煙火期彩可期

迎接馬年，宜蘭市公所將在中山公園牌樓前舉辦春節點燈，並安排「焰影傳藝」和「璀璨蘭夜」演出，當天在附近2棟大樓頂樓施放立體...

連2次大停水...基市府質疑剝奪知情權 水公司：搶修前有與市府聯繫

基隆市麥金路自來水管破裂漏水，水公司搶修37小時，長時間停水引爆民怨。基市府今質疑水公司通報遲延，剝奪民眾知情權，要求麥...

花蓮193縣道北段6公里拓寬封閉13天 有望春節前通車

花蓮193縣道北段新城鄉三棧以南至七星潭約6公里路段，路幅狹窄、急彎也多。縣府展開拓寬工程，目前施工進入尾聲，1月21日...

麥金路爆管 謝國樑：極度不滿 台水：計畫汰換管線

基隆市麥金路日前爆水管導致近4萬用水戶受影響，停水多日衍生民怨，引發國民黨、民進黨基隆市黨部互槓，藍批議長童子瑋放馬後炮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。