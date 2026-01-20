花蓮縣警局長范織坤接棒 徐榛蔚期勉守護治安

花蓮縣警察局今天舉辦卸、新任局長交接典禮，原任局長陳百祿調任高雄市政府警察局督察長，由內政部警政署保安組長范織坤調升接任。縣長徐榛蔚肯定范織坤資歷完整，並感謝警察人員在緝毒、掃黑與打詐上的辛勞付出。

交接典禮今天在縣警局親民堂舉行，由縣長徐榛蔚主持、警政委員李謀旺監交，地方民意代表、縣府各局處首長、民力團體、警友會及相關單位代表等近150人出席觀禮，場面隆重。

縣警局指出，新任局長范織坤畢業於中央警察大學正科60期行政警察學系，並取得中華大學經營管理研究所碩士學位，警政資歷豐富完整。歷任苗栗縣警局竹南分局第五組組長、苗票分局長、警局主任秘書、副局長，台東縣警局關山分局長、屏東縣警局內埔分局長、南投縣警局主任秘書，並曾任警政署保安組保安科長，以及台北市警局文山第二、信義及大安分局長，後續升任警政署保安組副組長及組長，歷練基層與要職。

徐榛蔚表示，范織坤從基層做起，服務足跡遍及苗栗、新竹、屏東、台東、新北及台北等繁重轄區，再回到中央歷練後到花蓮服務，完整的警政經驗不僅令人肯定，也能激勵、振奮基層警員士氣，是大家學習的典範。

她也指出，花蓮縣警局歷任局長表現優異，在花蓮這塊福地歷經天災與各項挑戰，培養出自助、互助與公助的韌性，因此不少高階警政主管後續都調升至六都服務，其領導與治理經驗都值得學習。