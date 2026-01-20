影／宜蘭市首度「封街」迎春點燈 31日施放多角立體煙火期彩可期

迎接馬年，宜蘭市公所將在中山公園牌樓前舉辦春節點燈，並安排「焰影傳藝」和「璀璨蘭夜」演出，當天在附近2棟大樓頂樓施放立體多角度煙火，點亮市區夜空，為期1個多月的活動期間穿插市集及西洋情人節，歡迎民眾逛燈海、嘗美食。

從宜蘭市長陳美玲任內才開始有春節點燈，前兩年在河濱公園舉行，今年移師中山公園。市公所今年策劃「蘭城迎春 馬年福安」主題，分別在進入城市的「宜蘭橋」與「中山公園」布置兩大燈區，1月31日起點燈至3月8日，讓民眾感受濃濃年味。

市公所今天召開記者會，說明春節街景點燈儀式1月31日晚上7時在崇聖街中山公園牌樓旁登場，當天封閉崇聖街部分路段，上演焰影傳藝、璀璨蘭夜兩大表演， 歡喜迎春。

「焰影傳藝」邀約法國達人秀總決賽亞軍蔡宏毅領軍的即將成真火舞團，創作神劍百藝舞劇，以古代「百戲」精神，揉合舞蹈身韻、樂音節奏、特技及雜耍巧技，操弄道具兵器至出神入化。

「璀璨蘭夜」煙火布設於市民之森廣場的周邊建築物，包括宜蘭市社福大樓、宜蘭市民活動中心頂樓高處，施放過程製造出立體、多角度的煙火秀，搭配音樂與燈光效果，180秒絢麗煙火照亮市中心夜空，精彩可期。

燈飾部分，邀請宜蘭國小、中山國小和光復國小參與燈籠彩繪，以糖葫蘆造型串起，點綴中山公園饒富童趣；市民之森廣場原本就有耶誕燈海，配合春節把中山公園主燈區延伸至市民之森，以親子遊樂園做發想，融入互動設計，讓民眾可穿梭其中。

市集部分，1月31日在崇聖街的封街路段會有市集，2月1日、7日、8日及14日在市民之森廣場也有市集及街頭藝人表演。

2月14日情人節當天安排「濃情蜜意、真情告白」，凡完成告白的民眾可獲浪漫炫彩玫瑰，當天有快閃表演及市集等帶動溫馨熱鬧氣氛。

市長陳美玲表示，市公所張燈結綵迎新春，讓舊城區在傳統文化節慶中綻放亮麗的顏色，歡迎來宜蘭市，賞燈、品美食、享旅遊，體驗風光明媚與純樸人文所交織出的璀璨宜市，感受宜蘭河與舊城之美，為新年增添祝福。