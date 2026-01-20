東北角管理處新公務船首航 投入宜蘭海上服務

觀光署委託造船公司建造的新公務船「東北角五福」，今天在宜蘭頭城烏石港舉行首航儀式，將承接舊公務船使命，擔負龜山島遊憩推展等重要任務。

交通部觀光署東北角管理處舊公務船因使用年限已到，東北角管理處斥資新台幣1985萬元，委託造船公司建造總噸位19.84噸、總馬力達1020匹的新公務船。

東北角管理處表示，新公務船命名為「東北角五福」，象徵「五福」臨門，並傳承在地情懷與守護使命。這不僅是管理處的第「五」艘公務船，更因為管理處本部座落於新北市福隆，取「福氣」與「福隆」的諧音，且「五福」與台語「有福」為諧音，象徵此船將承載海洋守護的使命，為造訪東北角海域的遊客與居民帶來平安與福祉。

東北角管理處指出，這艘新公務船流線型的玻璃纖維船殼與先進的航儀設備，讓它在沿海水域具機動性，未來將擔負起龜山島遊憩推展、緊急救難及協助維護海上安全秩序等重要任務。