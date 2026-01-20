快訊

東北角管理處新公務船首航 投入宜蘭海上服務

中央社／ 宜蘭縣20日電

觀光署委託造船公司建造的新公務船「東北角五福」，今天在宜蘭頭城烏石港舉行首航儀式，將承接舊公務船使命，擔負龜山島遊憩推展等重要任務。

交通部觀光署東北角管理處舊公務船因使用年限已到，東北角管理處斥資新台幣1985萬元，委託造船公司建造總噸位19.84噸、總馬力達1020匹的新公務船。

東北角管理處表示，新公務船命名為「東北角五福」，象徵「五福」臨門，並傳承在地情懷與守護使命。這不僅是管理處的第「五」艘公務船，更因為管理處本部座落於新北市福隆，取「福氣」與「福隆」的諧音，且「五福」與台語「有福」為諧音，象徵此船將承載海洋守護的使命，為造訪東北角海域的遊客與居民帶來平安與福祉。

東北角管理處指出，這艘新公務船流線型的玻璃纖維船殼與先進的航儀設備，讓它在沿海水域具機動性，未來將擔負起龜山島遊憩推展、緊急救難及協助維護海上安全秩序等重要任務。

龜山島 福隆

花蓮南區3橋梁重建推進 玉里高寮大橋拚春節前通車

2022年0918地震造成花蓮南區高寮、崙天、玉長3座橋梁倒塌損壞，後續又遭多次颱風豪雨影響工期；但其中高寮大橋重建進度...

協和電廠汙染場址整治案 環團籲市府駁回台電「草率版」…市府回應立場

基隆市政府22日召開協和電廠土壤汙染審查會議，環保團體今呼籲市府別軟化，駁回台電「偷吃步」方案，要求提出完整的土壤整治計...

宜蘭偏遠非山非市學校資源整合成效 跨校聯盟陪伴師生學習不孤單

宜蘭部分學校偏遠或非山非市小校面臨少子化、師資流動及資源有限等挑戰，縣政府為落實教育機會均等，去年2月揭牌啟動「宜蘭縣偏...

花蓮縣警局長范織坤接棒 徐榛蔚期勉守護治安

花蓮縣警察局今天舉辦卸、新任局長交接典禮，原任局長陳百祿調任高雄市政府警察局督察長，由內政部警政署保安組長范織坤調升接任...

影／宜蘭市首度「封街」迎春點燈 31日施放多角立體煙火期彩可期

迎接馬年，宜蘭市公所將在中山公園牌樓前舉辦春節點燈，並安排「焰影傳藝」和「璀璨蘭夜」演出，當天在附近2棟大樓頂樓施放立體...

連2次大停水...基市府質疑剝奪知情權 水公司：搶修前有與市府聯繫

基隆市麥金路自來水管破裂漏水，水公司搶修37小時，長時間停水引爆民怨。基市府今質疑水公司通報遲延，剝奪民眾知情權，要求麥...

