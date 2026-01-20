快訊

連2次大停水...基市府質疑剝奪知情權 水公司：搶修前有與市府聯繫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市麥金路自來水管破裂搶修，長時間停水引爆民怨。水公司第1區管理處今天表示，將在漏水路段辦理抽換管線。聯合報資料照
基隆市麥金路自來水管破裂漏水，水公司搶修37小時，長時間停水引爆民怨。基市府今質疑水公司通報遲延，剝奪民眾知情權，要求麥金路水管優先汰換。水公司回應，搶修前及搶修中都有與市府聯繫，後續會再精進。這次漏水路段會先辦理抽換管線。

麥金路口徑1公尺的自來水管破裂，水公司第1區管理處15日安排包商開挖路面，下午確認要換管，並從傍晚起停止供水。工程原訂16日下午4時完成，最後拖到17日上午8時才完工，共計造成2萬1916戶停水，1萬8465戶降壓供水，合計影響戶數4萬0381戶。

基隆市1個多月前，因為八堵抽水站抽取含油汙的基隆河水，導致超過10萬戶自來水質出狀況，生活失序。日前又因搶修麥金路幹管，再次造成2萬戶停水，部分民抱怨危甚至到18日仍無水可用，怒氣幾乎快爆表。

基市府副發言人鍾明及工務處長簡翊哲今天出面，說明事件發生及處理過程及對水公司的訴求。簡翊哲說，水公司1區處15日上午8時就知道麥金路水管有破裂，開挖階段並未通報市府，直到當天下午3時48分，市府才知道要大範圍停水23小時，以利搶修換管。

簡翊哲說，停水會造成市民生活諸多不便，水公司其實可以在15日早上，或是前幾天發現麥金路幹管有滲漏時，就應通知民眾預先儲水。市民有知情權，水公司在停水前，應以電視跑馬燈、接受媒體採訪或發布新聞稿方式，讓民眾有更多的時間準備。

簡翊哲表示，水公司因為錯估工程時間，導致復水時間不明確，且搶修初期、中期皆，都未充分向里長說明。發生此事後，市府要求水萬司針對麥金路優先進行汰管，並要求水公司逐月針對基隆老舊管線汰管進行專案報告。

鍾明提出市府3項要求，首先台水必須負起責任，並明確補償市民，比照前次「1127停水事件」的補償辦法辦理。其次是水公司有關搶修停水的流程執行失當，不僅通報遲延，剝奪民眾知情權，讓市民陷入被動，應改善。

鍾明說，第3項要求是相關人員負起應有的責任，因為在台水1區處前處長陳素卿任內，與市府保持良好且積極的溝通，即便事件發生在凌晨，也會即時主動回報。反觀1區處這次的處理，與陳任內有明顯落差，經濟部必須正視，讓相關人員負起應有的責任。

台水第1區管理處表示，麥金路漏水管管搶修前及搶修過程中，台水都有與基市府聯繫，市府官員也到場督導。後續台水會加強聯繫頻率，並檢討精進相關作法。台水已有計畫在麥金路這次漏水路段，辦理抽換管線，後續會與市政府協調用地，以及開挖路權，再據以進場施工。

基隆市麥金路自來水管破裂搶修，長時間停水引爆民怨。基市府副發言人鍾明（左）及工務處長簡翊哲（右）今天質疑水公司應變作業，剝奪民眾知情權。記者邱瑞杰／攝影
基隆市麥金路自來水管破裂搶修，長時間停水引爆民怨。基市府副發言人鍾明（左）及工務處長簡翊哲（右）今天質疑水公司應變作業，剝奪民眾知情權。記者邱瑞杰／攝影
