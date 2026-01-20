快訊

流感就醫人次破10萬！疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台灣旅客 觀光署：尚無旅行社通報

懶人包／「B19病毒」不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮193縣道北段6公里拓寬封閉13天 有望春節前通車

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮193縣道北端拓寬工程全力趕工，1月21日至2月2日將暫時封閉太平街路至民有街路段，力拚農曆年前通車。本報資料照片
花蓮193縣道北端拓寬工程全力趕工，1月21日至2月2日將暫時封閉太平街路至民有街路段，力拚農曆年前通車。本報資料照片

花蓮193縣道北段新城鄉三棧以南至七星潭約6公里路段，路幅狹窄、急彎也多。縣府展開拓寬工程，目前施工進入尾聲，1月21日至2月2日將暫時封閉太平街路至民有街路段，工程單位力拚農曆年前通車。

建設處指出，193縣道北段0公里至6.052公里民有街口路段，原平均路寬僅約6至8公尺，僅雙向單車道配置，且彎道多、視距不佳，交通事故頻傳，地方要求改善聲浪長達20年。經縣府建設處、行政院東部聯合服務中心及公路局等單位多次會勘後，完成對周邊環境影響最低、且符合環境差異分析要求的路線設計，並於2023年5月正式動工。

拓寬後新闢道路總寬達20公尺，配置雙向兩車道各3.5公尺、雙向機慢車道各2.5公尺，並設置雙向各4公尺的景觀綠帶及草溝，大幅提升行車安全與道路服務品質。工程原訂去年12月完工，不過路線鄰近加灣普查考古遺址，施工期間於193線2.2公里處發現陶片、石器等文物，依規定暫停施工並通報文化局辦理考古試掘，待調查完成後才復工。

建設處表示，目前工程大致順利，已進入收尾階段，但因新舊道路存在高低落差，既有網路、電力等管線須配合重新調整，導致工期略有延宕，預計仍可在農曆春節前完成並開放通車。

為配合最後階段施工，193縣道太平街路口至民有街路口，將於1月21日至2月2日實施全斷面封閉，期間禁止人車通行，現場已設置交通指引標誌，請用路人依照指示改走替代道路。

建設處提醒，行經施工周邊路段請配合現場人員引導並注意行車安全，如遇天候不佳或其他不可抗力因素，施工時程將視情況調整，相關異動資訊將另行公告。

車道 考古 交通事故

延伸閱讀

春節這3種病常創高峰 聯新國際醫院倡加減法聰明備年菜

元大期貨春節不休市 開戶交易送黃金萬元禮

春節搭小黃！桃園加收50元 機場排班加收100元

花蓮吉安環鄉自行車道升級亮相 山海騎行更安全

相關新聞

連2次大停水...基市府質疑剝奪知情權 水公司：搶修前有與市府聯繫

基隆市麥金路自來水管破裂漏水，水公司搶修37小時，長時間停水引爆民怨。基市府今質疑水公司通報遲延，剝奪民眾知情權，要求麥...

花蓮193縣道北段6公里拓寬封閉13天 有望春節前通車

花蓮193縣道北段新城鄉三棧以南至七星潭約6公里路段，路幅狹窄、急彎也多。縣府展開拓寬工程，目前施工進入尾聲，1月21日...

麥金路爆管 謝國樑：極度不滿 台水：計畫汰換管線

基隆市麥金路日前爆水管導致近4萬用水戶受影響，停水多日衍生民怨，引發國民黨、民進黨基隆市黨部互槓，藍批議長童子瑋放馬後炮...

花蓮推手譯檢定補助 拿證照最高獎勵2萬

花蓮聽覺與語言障礙者逾3000人，現有手語翻譯員僅5人，人力吃緊。縣府推動「手語翻譯技能檢定補助與證照獎勵計畫」，取得證...

花蓮洪災獲救女童 寫卡片送特搜隊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，6歲女童小沂受困鐵皮屋內近2天，屏東縣消防局特搜大隊突破萬難將她救出，小沂昨與母親、舅舅趁消防節...

基隆導入緊急救護AI語音即時傳輸系統 病患生命徵象傳急診室搶命

基隆市消防局導入「緊急救護AI語音即時傳輸系統」，可在救護車送醫途中，即時將病患生命徵象與語音資訊同步傳送至醫院急診端，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。