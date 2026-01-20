聽新聞
花蓮推手譯檢定補助 拿證照最高獎勵2萬

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮聽覺與語言障礙者逾3000人，現有手語翻譯員僅5人，人力吃緊。縣府推動「手語翻譯技能檢定補助與證照獎勵計畫」，取得證照並符合規範最高可領2萬元，增加在地手語翻譯服務人力。

花蓮唯一持有乙級證照的手譯員劉秀緞表示，東部手語翻譯量能長期緊繃，樂見縣府以補助與獎勵鼓勵更多人投入。她建議有志應試者做好充分準備、熟悉詞彙與實務，避免因挫折而卻步，未來才能站上第一線，成為聽語障者可靠的溝通橋梁。

社會處指出，截至去年底，花蓮聽語障者3137人，占全縣身障人口11.9％，縣府聘雇5名手語翻譯員，其中乙級1名、丙級4名，全年服務案件約244案，平均每月需處理20.3案，以醫療通譯需求最多，其次為社會參與。

依勞動部、衛福部統計，全台聽語障者達15萬7844人，取得手語翻譯合格證照者僅633人，即便全數投入服務，每名手譯員平均仍需服務約280名聽語障者，但不是所有翻譯員都會投入第一線，實際可用人力更有限，凸顯專業人力長期不足。

社會處表示，為因應需求並留任人才，今年推動「手語翻譯技能檢定補助及技術士證照獎勵實施計畫」，鼓勵設籍花蓮滿6個月、年滿18歲的縣民投入手語翻譯。計畫補助去年度報考全國技術士技能檢定費用，丙級最高補助1790元、乙級2090元；取得證照者可申請獎勵金，丙級1萬元、乙級2萬元。

