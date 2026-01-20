麥金路爆管 謝國樑：極度不滿 台水：計畫汰換管線

基隆市麥金路日前爆水管導致近4萬用水戶受影響，停水多日衍生民怨，引發國民黨、民進黨基隆市黨部互槓，藍批議長童子瑋放馬後炮；綠回擊市長謝國樑市政失能。謝國樑則說重話，對麥金路一年3次爆管「極度不滿」，台水回應，未來計畫投入14.45億汰換老舊管線。

童子瑋前天指水公司汰換舊管是當務之急，基隆市政府責無旁貸，要有監督機制及聯繫工作平台，提到近年監督機制似乎鬆了，應該加強，不要讓市民苦等用水。這席話掀起藍綠陣營攻防戰。

謝國樑昨回應指，台水復水延誤，是因為工程落後，市府工務處全程在現場努力合作，藍綠議員用各自社群媒體協助民眾獲得實際狀況，幫水公司「擦屁股」。

謝國樑罕見重批水公司，指近一年麥金路段就有3次爆管，市府雖感到極度不滿，仍全力協助，希望台水要把跟市民溝通的責任也要一肩扛起。

國民黨基隆市黨部發言人林祐德說，童子瑋在停水期間仍站路口拜票、宣傳個人新成立的競選網站，直到事件結束後，才突然出面高喊要加強監督機制如同「馬後炮」，完全無助解決問題。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏說，國民黨及市府團隊都在為謝國樑推卸責任，台水主管機關是中央，但基隆市政府難道沒有責任嗎？發生大規模停水顯示市府通報與應變機制完全失當。

台水說明，此次工程難度及漏水量都大，延長停水時間搶修、復水，二期降漏計畫從2025到2032年基隆地區將汰換老舊管線，對老舊大口徑管線會增案辦理。