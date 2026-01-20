聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮洪災獲救女童 寫卡片送特搜隊

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
當時發現小沂的特搜大隊成員分隊長洪柏軒（左）與林楷晟（右）與小沂開心合影，消防局送上消防平安熊給小沂，林楷晟也將小沂送給他的兔子玩偶別在肩膀上。記者劉星君／攝影
當時發現小沂的特搜大隊成員分隊長洪柏軒（左）與林楷晟（右）與小沂開心合影，消防局送上消防平安熊給小沂，林楷晟也將小沂送給他的兔子玩偶別在肩膀上。記者劉星君／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，6歲女童小沂受困鐵皮屋內近2天，屏東縣消防局特搜大隊突破萬難將她救出，小沂昨與母親、舅舅趁消防節到屏東謝恩。她以注音符號在卡片上寫著，「謝謝所有救災英雄，有你們真好。新年快樂、平平安安」，並笑說，未來也想當消防員

小沂昨和家人參加屏東消防節表揚大會，特地來向救她性命的特搜大隊成員致謝，她將前天在抓娃娃機抓到的兔子玩偶，送給當時抱她出來的特搜隊員林楷晟。

小沂用注音符號寫卡片送屏東縣消防局，「謝謝所有救災英雄」。記者劉星君／攝影
小沂用注音符號寫卡片送屏東縣消防局，「謝謝所有救災英雄」。記者劉星君／攝影
特搜大隊長陳世鴻關切小沂還有無創傷，小沂則開心地抓著他的手臂玩盪鞦韆，並說未來想要當消防員。陳世鴻說，「希望小沂健康平安長大，才是最重要的」。

小沂的舅舅感謝所有到光復鄉的搜救英雄與鏟子超人，指屏東特搜團隊在搜救過程面臨泥流溢流，仍冒著生命危險，堅持不放棄任務。

念小一的小沂，災後仍固定接受諮商，學習情況不錯，只是會怕獨處、怕水與怕黑。但昨天看到特搜大隊救命恩人，隨即露出可愛笑容。縣長周春米誇小沂勇敢，送上東港王船文物館御守，希望小沂平安健康長大，小沂向周春米說，「謝謝姐姐」。

馬太鞍溪堰塞湖潰堤時，屏東縣消防局當晚11時抵達花蓮即刻投入救災。儘管滿是泥流，屋頂幾乎被淹沒，救援環境艱困，搜救員每走一步就深陷爛泥，仍克服萬難走到鐵皮屋附近，最終在破壞屋頂瞬間聽到小沂微弱聲音「我在這裡」，找到小沂。

大隊長陳世鴻曾說，這次成功救援在於「生命之鏈」扣合，在姑婆、王姓姑丈公犧牲自我守護、孩子強大求生意志、家屬堅持信念與特搜人員專業堅持，才能在困境中展現大愛與正向力量。

花蓮 屏東 消防員 馬太鞍溪

延伸閱讀

民進黨選對會：未討論徵召何志偉戰桃園 議員初選取消「禁大咖條款」

花蓮洪災女童小沂獲救 親送卡片給屏東縣消防局：謝謝所有救災英雄

影／營養午餐免費每學年投入8.2億元 周春米：絕不會因此舉債

屏東也跟進營養午餐免費 周春米：決策艱難但守護孩子平等權

相關新聞

麥金路爆管 謝國樑：極度不滿 台水：計畫汰換管線

基隆市麥金路日前爆水管導致近4萬用水戶受影響，停水多日衍生民怨，引發國民黨、民進黨基隆市黨部互槓，藍批議長童子瑋放馬後炮...

花蓮推手譯檢定補助 拿證照最高獎勵2萬

花蓮聽覺與語言障礙者逾3000人，現有手語翻譯員僅5人，人力吃緊。縣府推動「手語翻譯技能檢定補助與證照獎勵計畫」，取得證...

花蓮洪災獲救女童 寫卡片送特搜隊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，6歲女童小沂受困鐵皮屋內近2天，屏東縣消防局特搜大隊突破萬難將她救出，小沂昨與母親、舅舅趁消防節...

基隆導入緊急救護AI語音即時傳輸系統 病患生命徵象傳急診室搶命

基隆市消防局導入「緊急救護AI語音即時傳輸系統」，可在救護車送醫途中，即時將病患生命徵象與語音資訊同步傳送至醫院急診端，...

日治台灣社教文化先驅 「石坂莊作顯彰會」走訪基隆尋百年歷史足跡

出生於日本卻將人生重要歲月奉獻給基隆的石坂莊作，是日治時期基隆工商鉅子，也是台灣社教文化的先驅，日本群馬縣「石坂莊作顯彰...

基隆市府前市長秘書林祐德遭爆任用合法性 市府：依規定借調

基隆市政府前副發言人兼市長秘書林祐德，遭爆在市府任職期間，是領取教育部專案補助招聘正取的臨時人員薪水，卻未從事專案內容的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。