快訊

獨／公銀人事異動？華南金控暨華銀董事長陳芬蘭傳出倦勤

川普攪動一池春水 美股電子盤大跌、台指期夜盤壓回

三圓遭銀行強制執行 將發私募資金、處分大安區不動產

宜蘭查獲護照收購集團 外交部：涉案護照已列管追蹤

中央社／ 台北19日電

媒體報導，宜蘭地檢署破獲護照收購集團，至少14本台灣護照被寄送境外。外交部今天表示，已將涉案護照列管追蹤，並持續配合刑事局偵查需要；出售護照或交付他人冒名使用將觸法，並損及台灣得之不易的免簽證便利措施。

自由時報報導，宜蘭地檢署2024年3月起查獲護照收購集團，嫌犯將收購的至少14本台灣護照寄送境外，並以1本1萬歐元高價轉賣中國客戶。

外交部晚間回覆中央社提問表示，外交部於2023年10月間接獲內政部警政署刑事警察局提供此案護照不法相關情資，外交部除積極配合提供相關資料外，並將涉案護照列管追蹤，持續與刑事局保持密切聯繫，全力配合偵查需要。

外交部說明，該犯罪集團人士於2024年4月經台灣宜蘭地方檢察署起訴，並於今年經台灣宜蘭地方法院判處1年2個月至2年2個月不等刑期。

外交部強調，對於打擊護照不法犯罪一向不遺餘力，與國內外警察和移民機關保持密切聯繫與合作，以積極防堵台灣護照遭不法集團或人士利用，確保台灣護照在國際間的良好公信力。

外交部提到，由於台灣護照目前已獲177個國家及地區給予入境免（落地、電子）簽證便利待遇，好用度易成為不法集團覬覦目標。

外交部呼籲，民眾應妥善保管及合法使用護照，並提高警覺，切勿將護照出售他人，或交付他人冒名使用。違法者將面臨7年以下有期徒刑或併科70萬以下罰金的重罰，並損及台灣得之不易的免簽證便利措施，影響全體台灣人的權益。

台灣護照 外交部 宜蘭

延伸閱讀

宜蘭近海發生規模3.9地震 花蓮宜蘭最大震度4級

黑幫集團收購台灣護照轉賣大陸牟取暴利 宜蘭揪出4名收購者判刑

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會警告：旅行社代辦最重可停牌

還沒出國先被搞瘋！他列一堆準備事項怨「有夠煩」 網吐槽：乾脆國旅

相關新聞

基隆市府前市長秘書林祐德遭爆任用合法性 市府：依規定借調

基隆市政府前副發言人兼市長秘書林祐德，遭爆在市府任職期間，是領取教育部專案補助招聘正取的臨時人員薪水，卻未從事專案內容的...

基隆導入緊急救護AI語音即時傳輸系統 病患生命徵象傳急診室搶命

基隆市消防局導入「緊急救護AI語音即時傳輸系統」，可在救護車送醫途中，即時將病患生命徵象與語音資訊同步傳送至醫院急診端，...

日治台灣社教文化先驅 「石坂莊作顯彰會」走訪基隆尋百年歷史足跡

出生於日本卻將人生重要歲月奉獻給基隆的石坂莊作，是日治時期基隆工商鉅子，也是台灣社教文化的先驅，日本群馬縣「石坂莊作顯彰...

花蓮吉安環鄉自行車道升級亮相 山海騎行更安全

花蓮吉安鄉環鄉自行車道是民眾喜愛的運動場域，卻出現路面破損、欄杆鏽蝕等安全問題，鄉公所爭取交通部補助，施作改善工程，獲公...

宜蘭縣總體規畫大師、新加坡城市規畫之父劉太格逝世...享壽87歲

城市規畫大師劉太格昨天逝世，享年87歲，他曾經在游錫堃擔任縣長時為宜蘭縣訂定總體規畫，成為未來幾任縣長的施政方向，至今仍...

基隆麥金路1年3爆管 謝國樑重批極度不滿…水公司：14億汰舊換新

基隆市麥金路15日自來水管漏水，導致近4萬用水戶受影響，17日上午才修復完成，至17日深夜全區復水，民眾抱怨復水延宕造成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。