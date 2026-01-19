基隆導入緊急救護AI語音即時傳輸系統 病患生命徵象傳急診室搶命

基隆市消防局導入「緊急救護AI語音即時傳輸系統」，可在救護車送醫途中，即時將病患生命徵象與語音資訊同步傳送至醫院急診端，讓醫療團隊提前掌握狀況、預作準備，可大幅提升緊急救護成功率。

消防局今天舉行消防節暨防災宣導活動，市長謝國樑出席並頒發多項聘書與表揚獎項，同時表揚36位績優消防與義消人員，肯定其專業表現與無私奉獻。

謝國樑表示，消防人員長年站在第一線，面對各類災害與突發狀況，始終以高度專業與使命感守護城市安全，是基隆最堅實的後盾。市府將持續支持消防體系發展，強化人力、設備與科技能量，讓救災與救護工作更即時、更有效率。

謝國樑指出，基隆市消防局率先導入「緊急救護AI語音即時傳輸系統」，可在救護車送醫途中，即時將病患生命徵象與語音資訊同步傳送至醫院急診端，讓醫療團隊提前掌握狀況、預作準備，實現院前與院後的無縫接軌，大幅提升緊急救護成功率。

消防局長游家懿表示，因應農曆春節將至，消防局已提前針對餐廳、飯店及人潮密集場所，加強消防安全檢查與演練。春節期間，消防與義消人員將全天候24小時待命，全力守護市民平安。