快訊

川普攪動一池春水 美股電子盤大跌、台指期夜盤壓回

三圓遭銀行強制執行 將發私募資金、處分大安區不動產

華研槓上Ella「未取得S.H.E錄音授權」 揭五月天只花1.5萬內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

日治台灣社教文化先驅 「石坂莊作顯彰會」走訪基隆尋百年歷史足跡

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
日治台灣社教文化先驅，「石坂莊作顯彰會」走訪基隆尋百年歷史足跡。圖／基隆市政府提供
日治台灣社教文化先驅，「石坂莊作顯彰會」走訪基隆尋百年歷史足跡。圖／基隆市政府提供

出生於日本卻將人生重要歲月奉獻給基隆的石坂莊作，是日治時期基隆工商鉅子，也是台灣社教文化的先驅，日本群馬縣「石坂莊作顯彰會」今天訪台交流，實地走訪石坂莊作在基隆留下的重要歷史足跡。基隆市副市長邱佩琳說，這些事蹟不僅是珍貴的歷史記憶，也讓基隆與群馬縣東吾妻町之間，建立跨越世代的深厚情誼。

日本群馬縣「石坂莊作顯彰會」由創會會長、同時也是町議員的高橋德樹率團來訪，雙方就石坂莊作先生對基隆教育、文化發展的深遠影響進行交流，展現台日之間深厚而溫暖的歷史情誼。

邱佩琳說，石坂莊作先生與基隆有著極深的連結，他長年生活於基隆，將一生心力投入教育與文化事業。從以個人力量成立「基隆夜學會」，照顧無法繼續升學的孩子，到設立「石坂文庫」（基隆市立圖書館前身），並將「石坂公園」捐贈給基隆市、成為今日中正公園的一部分。

高橋德樹表示，石坂莊作先生雖出生於日本，卻將人生重要歲月奉獻給基隆，透過教育與文化實踐，回饋在地社會。他秉持「在台灣所獲得的一切，應回饋台灣」的信念付諸行動，顯彰會未來也將持續推動石坂莊作精神的保存與傳承。

邱佩琳說，顯彰會長期關注石坂莊作先生相關史蹟的保存與研究，這些努力對基隆而言十分重要，也讓市府更有信心將這段珍貴歷史妥善傳承。

《曠世奇才的石坂莊作》作者陳青松之子、現任市府新聞科承辦人陳雲章亦到場，簡要分享書中記載石坂莊作先生擔任校長期間，對台日學生一視同仁、平等關懷的教育理念。

市府說，石坂莊作是日治時期基隆工商鉅子，也是台灣社教文化的先驅，出生於1870年（明治9年），日本群馬縣吾妻郡原町人，1899年定居基隆，從事「度量衡器材」生意，事業有成後熱心於教育、文史工作，1940年（昭和15年）70歲時病逝於基隆。

日治台灣社教文化先驅，「石坂莊作顯彰會」走訪基隆尋百年歷史足跡。圖／基隆市政府提供
日治台灣社教文化先驅，「石坂莊作顯彰會」走訪基隆尋百年歷史足跡。圖／基隆市政府提供

基隆 日本 台日 日治時期 圖書館

延伸閱讀

日本氣象廳緊急示警 「警報級大雪」恐連下5天

冷氣團南下愈晚愈冷 21至23日局部下探8度

基隆麥金路1年3爆管 謝國樑重批極度不滿…水公司：14億汰舊換新

3縣市大雨特報 恐一路下到明晨

相關新聞

基隆市府前市長秘書林祐德遭爆任用合法性 市府：依規定借調

基隆市政府前副發言人兼市長秘書林祐德，遭爆在市府任職期間，是領取教育部專案補助招聘正取的臨時人員薪水，卻未從事專案內容的...

基隆導入緊急救護AI語音即時傳輸系統 病患生命徵象傳急診室搶命

基隆市消防局導入「緊急救護AI語音即時傳輸系統」，可在救護車送醫途中，即時將病患生命徵象與語音資訊同步傳送至醫院急診端，...

日治台灣社教文化先驅 「石坂莊作顯彰會」走訪基隆尋百年歷史足跡

出生於日本卻將人生重要歲月奉獻給基隆的石坂莊作，是日治時期基隆工商鉅子，也是台灣社教文化的先驅，日本群馬縣「石坂莊作顯彰...

花蓮吉安環鄉自行車道升級亮相 山海騎行更安全

花蓮吉安鄉環鄉自行車道是民眾喜愛的運動場域，卻出現路面破損、欄杆鏽蝕等安全問題，鄉公所爭取交通部補助，施作改善工程，獲公...

宜蘭縣總體規畫大師、新加坡城市規畫之父劉太格逝世...享壽87歲

城市規畫大師劉太格昨天逝世，享年87歲，他曾經在游錫堃擔任縣長時為宜蘭縣訂定總體規畫，成為未來幾任縣長的施政方向，至今仍...

基隆麥金路1年3爆管 謝國樑重批極度不滿…水公司：14億汰舊換新

基隆市麥金路15日自來水管漏水，導致近4萬用水戶受影響，17日上午才修復完成，至17日深夜全區復水，民眾抱怨復水延宕造成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。