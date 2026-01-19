日治台灣社教文化先驅 「石坂莊作顯彰會」走訪基隆尋百年歷史足跡

出生於日本卻將人生重要歲月奉獻給基隆的石坂莊作，是日治時期基隆工商鉅子，也是台灣社教文化的先驅，日本群馬縣「石坂莊作顯彰會」今天訪台交流，實地走訪石坂莊作在基隆留下的重要歷史足跡。基隆市副市長邱佩琳說，這些事蹟不僅是珍貴的歷史記憶，也讓基隆與群馬縣東吾妻町之間，建立跨越世代的深厚情誼。

日本群馬縣「石坂莊作顯彰會」由創會會長、同時也是町議員的高橋德樹率團來訪，雙方就石坂莊作先生對基隆教育、文化發展的深遠影響進行交流，展現台日之間深厚而溫暖的歷史情誼。

邱佩琳說，石坂莊作先生與基隆有著極深的連結，他長年生活於基隆，將一生心力投入教育與文化事業。從以個人力量成立「基隆夜學會」，照顧無法繼續升學的孩子，到設立「石坂文庫」（基隆市立圖書館前身），並將「石坂公園」捐贈給基隆市、成為今日中正公園的一部分。

高橋德樹表示，石坂莊作先生雖出生於日本，卻將人生重要歲月奉獻給基隆，透過教育與文化實踐，回饋在地社會。他秉持「在台灣所獲得的一切，應回饋台灣」的信念付諸行動，顯彰會未來也將持續推動石坂莊作精神的保存與傳承。

邱佩琳說，顯彰會長期關注石坂莊作先生相關史蹟的保存與研究，這些努力對基隆而言十分重要，也讓市府更有信心將這段珍貴歷史妥善傳承。

《曠世奇才的石坂莊作》作者陳青松之子、現任市府新聞科承辦人陳雲章亦到場，簡要分享書中記載石坂莊作先生擔任校長期間，對台日學生一視同仁、平等關懷的教育理念。