基隆市府前市長秘書林祐德遭爆任用合法性 市府：依規定借調

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市府前市長秘書林祐德（右）遭爆任用合法性，市府強調依規定借調。記者游明煌／攝影
基隆市府前市長秘書林祐德（右）遭爆任用合法性，市府強調依規定借調。記者游明煌／攝影

基隆市政府前副發言人兼市長秘書林祐德，遭爆在市府任職期間，是領取教育部專案補助招聘正取的臨時人員薪水，卻未從事專案內容的工作，執行秘書工作，質疑合法性。市府澄清所有借調程序都依據相關規定辦理，依法合規，前任市府團隊也有相同做法，並非開先例。

林祐德去年底已離開市政府，目前是國民黨基隆市部部發言人，積極投入中山區議員參選。今天遭人質疑市府任職期間的合法性，依基隆市政府教育處公告，「112年度教育部體育署補助辦理運動場館查核及輔導人力臨時人員」，其中一名錄取人員員即林祐德，負責工作應是運動場館查核，但卻在當市長秘書工作。

基隆市政府回應說明，針對基隆市政府前副發言人、市長秘書林祐德，於市府任職期間，所有的借調程序，都是依據相關規定辦理，依法合規；且前任市府團隊也有相同做法，並非開創先例。

市府表示，在職務內容部份，服務民眾、傾聽地方聲音、加強與鄰里交流、參與各項公共事務，本來就是市長秘書的工作之一，他的工作項目沒有任何違反規範之虞。

林祐德受訪表示，借調都符合相關行政程序，也完全合法，擔任市長秘書的工作都是市政工作，了解民意的公務職務。

律師蔡家豪律師說，本案件雖然基隆市政府用人並未按照人事經費來源目的去使用，但至多就是行政不法層次，讓監察院或政風單位來審查究責，而非刑事不法層次；外界觀感問題則是政治責任層次問題，應由社會大眾判斷。

