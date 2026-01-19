花蓮吉安環鄉自行車道升級亮相 山海騎行更安全

花蓮吉安鄉環鄉自行車道是民眾喜愛的運動場域，卻出現路面破損、欄杆鏽蝕等安全問題，鄉公所爭取交通部補助，施作改善工程，獲公路局補助1379萬元，自籌經費262萬元，去年5月動工、12月完工，目前全面開放使用，為鄉親與遊客營造友善騎行空間。

此工程改善計畫分為兩大施工工區，第一工區為東海一街河堤步道及洄瀾橋整修工程，包括設置仿木欄杆、鋪設壓克力地坪，並針對既有橋梁鋼構與欄杆全面重新上漆；第二工區濱海自行車步道整建工程，同樣設置水泥仿木欄杆並鋪設防滑的藍灰白色壓克力地坪，強化海岸路段的騎乘安全性與使用品質。

吉安鄉擁有完善的「環鄉自行車道系統」，全長達32.5公里，是全國少見、同時串連山海景觀的自行車路網，這次改善路段為16公里。

鄉長游淑貞前往濱海自行車道檢視完工現況，她表示，吉安鄉公所克盡職責以百年建設規畫為藍圖，感謝中央、縣府與代表會的通力合作，使工程得以如期如質完成。此次優化不僅大幅提升安全性與視覺美感，更為民眾打造出舒適愜意的騎乘環境，勢必能成為在地休閒與觀光旅遊的熱門景點。