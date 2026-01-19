宜蘭縣總體規畫大師、新加坡城市規畫之父劉太格逝世...享壽87歲

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
前縣長游錫堃與劉太格大師提到早年的城市規畫，整個人精神都來了。圖／取自仰山文教基金會臉書
城市規畫大師劉太格昨天逝世，享年87歲，他曾經在游錫堃擔任縣長時為宜蘭縣訂定總體規畫，成為未來幾任縣長的施政方向，至今仍影響著宜蘭，他任職於新加坡政府部門時，更是前總理李光耀「住者有其屋」政策的重要推手。去年11月劉太格才重返宜蘭拜訪老朋友游錫堃，沒想到昨天卻傳來噩耗。

宜蘭目前的國道高速公路、許多政治人物朗朗上口的「四縱六橫」交通路網規畫、城鄉發展風貌及生活小區空間規畫等，大多是劉太格於1993年進行「宜蘭縣總體規畫」所提出的規畫構想，更是後來幾位縣長施政走向的重要參考。

劉太格最早在新加坡公務部門服務，他把新加坡公共住屋計劃發展成為一個大規模、高品質和宜居的住房模式，獲國際肯定，1989年，劉太格調任市區重建局局長兼總規劃師，當年若不是劉太格將組屋，融入了花園城市理想、落實衛星城市發展、擘畫區域生活分流及與軌道交通網絡，把組屋串接成國土開發的城市新風貌，李光耀的「住者有其屋政策」也不可能完美呈現。

新加坡曾多次頒發獎章給劉太格，包括公共行政金獎章、功績獎章、2015年的殊功勳章；他也曾獲頒新加坡建築師協會的金獎章、亞細安建築傑出貢獻獎、法國巴黎市獎章等，被譽為「新加坡城市規畫之父」。

離開公職後他成立自己的設計事務所，1993年進行「宜蘭縣總體規劃報告書」，替純淨的蘭陽平原點上透視未來的眼睛；時隔32年，劉太格去年11月前來宜蘭拜會游錫堃，交換宜蘭總體規畫對宜蘭發展影響，游錫堃還提到，當時要在白紙上畫上任何線條前，就得先要有目標、有前景，目標是希望把蘭陽平原，變成明日康健大地。

沒想到去年11月的這場拜會，成了劉太格與游錫堃兩人的最後見面，游錫堃對於友人的逝世，感到不捨。劉太格遺體訂於22日火化。

