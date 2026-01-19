快訊

大陸去年出生人口792萬 學者：已跌回乾隆三年水準

不再「背多分」！學測社會對答案 考生指出題靈活：時事、閱讀題多

美商務部長放話對記憶體商課100%關稅 外媒點名2台廠恐遭殃

公路局補助逾千萬 花蓮吉安濱海單車道1.6公里優化

中央社／ 花蓮縣19日電

花蓮吉安鄉擁長32.5公里、串連山海景觀自行車路網；公所爭取中央經費，優化濱海自行車道約1.6公里長，去年底竣工，日前開放使用，也籲民眾勿騎乘機車進入自行車道。

吉安鄉長游淑貞今天表示，濱海自行車道優化爭取公路局補助新台幣1379萬3000元，公所自籌262萬7000元，總工程經費共1642萬元；在鄉民代表會自籌預算支持之下，工程於民國114年5月動工，12月順利竣工，目前全面開放使用。

此次改善約1.6公里自行車道，計畫分為兩大施工工區，第一工區為東海一街河堤步道及洄瀾橋整修工程，施作內容包括設置仿木欄杆、鋪設壓克力地坪，並針對既有橋梁鋼構與欄杆全面重新上漆；第二工區則為濱海自行車步道整建工程，同樣設置水泥仿木欄杆並鋪設防滑藍灰白色壓克力地坪，全面強化海岸路段騎乘安全性與使用品質，不僅提升行走與騎乘舒適度，在兼顧耐用性前提下，也展現整體美感。

吉安鄉環鄉自行車道全長達32.5公里，路網四通八達，從干城自行車道的綠色長廊出發，延伸至小河相伴的初英步道，沿途可欣賞田園風光，或前往木瓜溪畔、田園步道感受農村景致。

隨著濱海段工程完工，串連山海、田園與親水景觀的自行車廊道更加完整，鄉公所邀請民眾前來騎行，享受吉安獨有慢活風景與自然魅力；同時呼籲鄉親，自行車道騎勿乘機車進入，以免觸法。

自行車 吉安 車道 游淑貞 花蓮

延伸閱讀

麻將輸4萬懷疑被詐賭 花蓮男酒後持刀砍牌友

花蓮3000多名聽語障者僅5名手譯員 縣府獎勵最高2萬元培育人才

花蓮卓溪鄉地震規模3.9！最大震度3級 4縣市有感

淡江大橋12處絕美夕照打卡點曝光 主橋塔旁擬設「幸福公鹿」

相關新聞

停水引爆藍綠互嗆！藍批童子瑋放馬後炮 綠批謝國樑市政失能

基隆市麥金路15日自來水管漏水，導致近4萬用水戶受影響，17日上午才修復完成，民眾抱怨復水延宕造成生活不便。國民黨、民進...

花蓮吉安環鄉自行車道升級亮相 山海騎行更安全

花蓮吉安鄉環鄉自行車道是民眾喜愛的運動場域，卻出現路面破損、欄杆鏽蝕等安全問題，鄉公所爭取交通部補助，施作改善工程，獲公...

宜蘭縣總體規畫大師、新加坡城市規畫之父劉太格逝世...享壽87歲

城市規畫大師劉太格昨天逝世，享年87歲，他曾經在游錫堃擔任縣長時為宜蘭縣訂定總體規畫，成為未來幾任縣長的施政方向，至今仍...

基隆麥金路1年3爆管 謝國樑重批極度不滿…水公司：14億汰舊換新

基隆市麥金路15日自來水管漏水，導致近4萬用水戶受影響，17日上午才修復完成，至17日深夜全區復水，民眾抱怨復水延宕造成...

自來水爆管復水慢引民怨 謝國樑：麥金路1年內3次爆管市府極度不滿

基隆市麥金路15日自來水管漏水，導致近4萬用水戶受影響，17日上午才修復完成，民眾抱怨復水延宕造成生活不便，議長童子瑋昨...

花蓮3000多名聽語障者僅5名手譯員 縣府獎勵最高2萬元培育人才

花蓮縣內聽覺與語言障礙者超過3000人，但現有手語翻譯員僅有5人，人力吃緊。縣府今年推動「手語翻譯技能檢定補助與證照獎勵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。