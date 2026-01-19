公路局補助逾千萬 花蓮吉安濱海單車道1.6公里優化

花蓮吉安鄉擁長32.5公里、串連山海景觀自行車路網；公所爭取中央經費，優化濱海自行車道約1.6公里長，去年底竣工，日前開放使用，也籲民眾勿騎乘機車進入自行車道。

吉安鄉長游淑貞今天表示，濱海自行車道優化爭取公路局補助新台幣1379萬3000元，公所自籌262萬7000元，總工程經費共1642萬元；在鄉民代表會自籌預算支持之下，工程於民國114年5月動工，12月順利竣工，目前全面開放使用。

此次改善約1.6公里自行車道，計畫分為兩大施工工區，第一工區為東海一街河堤步道及洄瀾橋整修工程，施作內容包括設置仿木欄杆、鋪設壓克力地坪，並針對既有橋梁鋼構與欄杆全面重新上漆；第二工區則為濱海自行車步道整建工程，同樣設置水泥仿木欄杆並鋪設防滑藍灰白色壓克力地坪，全面強化海岸路段騎乘安全性與使用品質，不僅提升行走與騎乘舒適度，在兼顧耐用性前提下，也展現整體美感。

吉安鄉環鄉自行車道全長達32.5公里，路網四通八達，從干城自行車道的綠色長廊出發，延伸至小河相伴的初英步道，沿途可欣賞田園風光，或前往木瓜溪畔、田園步道感受農村景致。

隨著濱海段工程完工，串連山海、田園與親水景觀的自行車廊道更加完整，鄉公所邀請民眾前來騎行，享受吉安獨有慢活風景與自然魅力；同時呼籲鄉親，自行車道騎勿乘機車進入，以免觸法。