基隆麥金路1年3爆管 謝國樑重批極度不滿…水公司：14億汰舊換新

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑今天說重話，批麥金路1年發生3次爆管，市府極度不滿。圖／基隆市政府提供
基隆市麥金路15日自來水管漏水，導致近4萬用水戶受影響，17日上午才修復完成，至17日深夜全區復水，民眾抱怨復水延宕造成生活不便。市長謝國樑今天說重話，重批麥金路1年發生3次爆管，市府極度不滿，盼台水扛起溝通責任。水公司回應，基隆地區未來計畫投入14.45億辦理老舊管線汰換。

議長童子瑋昨天表示，水公司汰換舊管是當務之急，基隆市政府責無旁貸也要有監督機制及聯繫工作平台，這幾年監督機制似乎鬆了，應該加強，不要讓市民苦等用水。

謝國樑今天回應指出，台水這次復水延誤，是因為工程落後，市府工務處全程都在現場跟他們努力合作，把這些工作盡快落實，所有藍綠議員都在用自己的社群媒體協助水公司宣布未溝通充足的實際狀況，幫自來水公司「擦屁股」。

謝國樑重話批水公司近1年麥金路段就有3次爆管，市府雖感到極度不滿，仍會全力協助，但希望台水要把跟市民溝通的責任，也要一肩扛起。

台水回應說明，此次停水開挖確認漏水管段，由於工程難度及漏水量都大才延長停水時間搶修，且復水時考量此管齡老舊輸水，可能影響輸水安全以緩慢漸進加大送水量方式復水，至17日深夜全區復水。台水二期降漏計畫從2025到2032年，在基隆地區辦理老舊管線汰換，計畫投入14.45億元，後續將滾動檢討，針對老舊大口徑管線再增案辦理。

水公司 基隆 謝國樑 漏水 停水 童子瑋

