停水引爆藍綠互嗆！藍批童子瑋放馬後炮 綠批謝國樑市政失能

基隆市麥金路15日自來水管漏水，導致近4萬用水戶受影響，17日上午才修復完成，民眾抱怨復水延宕造成生活不便。國民黨、民進黨基隆市黨部今天都開記者會互轟，藍批議長童子瑋放馬後炮、錯置責任；綠回擊市政效能死當，市民承擔風險。

國民黨基隆市黨部發言人林祐德表示，停水發生當下，基隆市府第一時間啟動應變，市長謝國樑於接獲資訊後即透過社群平台發布訊息，主動提醒市民因應，隔日更兩度率領市府團隊前往現場掌握搶修進度；同時，多位不分黨派的議員也投入協助，協調民生用水、要求台水說明停水範圍與復水時程，並即時向市民傳遞資訊。

林祐德指出，童子瑋在停水期間不但對本案隻字未提，更堅持站路口拜票、宣傳個人新成立的競選網站；直到事件結束後，才突然出面高喊要加強監督機制的「馬後炮」，完全無助解決問題。

副發言人張家馨指出，台水第一區處未完成整備作業，且未依承諾事前揭露停水範圍與配套措施，即突然停水施工，造成市民返家後才發現無水可用；復水初、中期，台水亦未即時回覆供水狀況，導致基層與里長難以對居民說明。市府在偕同立委林沛祥向台水董事長、總經理反映後，相關作為才有所改善。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，國民黨及市府團部都在為謝國樑推卸責任，台水主管機關是中央，但基隆市政府就沒有責任嗎，發生大規模停水顯示市府通報與應變機制失當。停水與降壓時間一延再延，停水範圍與恢復時程不斷變動，市民無所適從。管線老舊並非突發問題，但市府長期缺乏預防性治理與清楚的汰換規畫，發生緊急事件時溝通跟宣導混亂不堪，這並非天災，而是治理失能的結果。

余睿柏表示，從油水案、停水案到河川整治工程全面掛零，這不是單一局處的問題，而是市府整體治理能力的崩壞。基隆並非缺乏預算、計畫或議會支持，而是市政機器失靈、市長管理無力。市政不能只靠宣傳包裝，更不能在治水與用水這種最基本的公共安全議題上反覆死當。