自來水爆管復水慢引民怨 謝國樑：麥金路1年內3次爆管市府極度不滿

基隆市麥金路15日自來水管漏水，導致近4萬用水戶受影響，17日上午才修復完成，民眾抱怨復水延宕造成生活不便，議長童子瑋昨指市府監督機制不足應加強。市長謝國樑今天指水公司近1年內在麥金路段就有3次的爆管，市府雖感到極度不滿，仍會全力協助，但希望台水要把跟市民溝通的責任，也要一肩扛起。

謝國樑今天上午出席七堵室內兒童樂園大童區開幕時，針對近日自來水爆管停水多日受訪，他說，國營事業單位應該要把自己的工作做好，而且要充分的跟民眾告知，這是所有國營事業都應該要做到的事，「不是因為他們是中央管轄，所以一到地方所有的工作都由地方來負責。」

謝國樑表示，台水這次復水延誤，是因為工程落後，市府工務處全程都在現場跟他們努力合作，把這些工作盡快落實，所有藍綠議員都在用自己的社群媒體協助水公司宣布未溝通充足的實際狀況，他非常感謝不分黨派的議員，都在用自己的社群媒體幫自來水公司「擦屁股」。

謝國樑指出，所有的國營事業都應該要有義務、責任跟市民溝通希望宣導的事項。基市府本於中央、地方合作立場，先後跟台鐵、高公局都成立平台協助宣導，希望將國營事業本身的責任與實際情況，更充分的讓民眾來了解。

謝國樑批評，台水公司近1年內在麥金路段就有3次的爆管，市府雖感到極度不滿，但是本於中央跟地方的合作立場，市府還是會協助台水做更好的溝通，也希望台水自己能夠把跟市民溝通的責任，也要一肩扛起。

台灣自來水公司日前針對此次爆管說明，接獲通報後，立即動員人力與機具全力投入搶修作業，17日上午8時完成修復，並開始逐步恢復供水，末端及高地區延遲至下午3時才正常。

台水公司表示，搶修期間造成用水不便，深表歉意，並感謝民眾的體諒與配合。