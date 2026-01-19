快訊

學測數B解答看這！師評題目完整有深度「這題不容易」 考生：陷阱題不多

民調／高雄市長藍綠對決 柯志恩領先賴瑞隆6.3個百分點

逆轉不孝子！84歲失智母靠「防兒條款」討回千萬家產

自來水爆管復水慢引民怨 謝國樑：麥金路1年內3次爆管市府極度不滿

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
自來水爆管復水慢引民怨，謝國樑：麥金路1年內3次爆管市府極度不滿。記者游明煌／攝影
自來水爆管復水慢引民怨，謝國樑：麥金路1年內3次爆管市府極度不滿。記者游明煌／攝影

基隆市麥金路15日自來水管漏水，導致近4萬用水戶受影響，17日上午才修復完成，民眾抱怨復水延宕造成生活不便，議長童子瑋昨指市府監督機制不足應加強。市長謝國樑今天指水公司近1年內在麥金路段就有3次的爆管，市府雖感到極度不滿，仍會全力協助，但希望台水要把跟市民溝通的責任，也要一肩扛起。

謝國樑今天上午出席七堵室內兒童樂園大童區開幕時，針對近日自來水爆管停水多日受訪，他說，國營事業單位應該要把自己的工作做好，而且要充分的跟民眾告知，這是所有國營事業都應該要做到的事，「不是因為他們是中央管轄，所以一到地方所有的工作都由地方來負責。」

謝國樑表示，台水這次復水延誤，是因為工程落後，市府工務處全程都在現場跟他們努力合作，把這些工作盡快落實，所有藍綠議員都在用自己的社群媒體協助水公司宣布未溝通充足的實際狀況，他非常感謝不分黨派的議員，都在用自己的社群媒體幫自來水公司「擦屁股」。

謝國樑指出，所有的國營事業都應該要有義務、責任跟市民溝通希望宣導的事項。基市府本於中央、地方合作立場，先後跟台鐵、高公局都成立平台協助宣導，希望將國營事業本身的責任與實際情況，更充分的讓民眾來了解。

謝國樑批評，台水公司近1年內在麥金路段就有3次的爆管，市府雖感到極度不滿，但是本於中央跟地方的合作立場，市府還是會協助台水做更好的溝通，也希望台水自己能夠把跟市民溝通的責任，也要一肩扛起。

台灣自來水公司日前針對此次爆管說明，接獲通報後，立即動員人力與機具全力投入搶修作業，17日上午8時完成修復，並開始逐步恢復供水，末端及高地區延遲至下午3時才正常。

台水公司表示，搶修期間造成用水不便，深表歉意，並感謝民眾的體諒與配合。

水公司 謝國樑 停水

延伸閱讀

基隆七堵室內兒童樂園打造火車站意象「大童區」 6至12歲訓練體能

許效舜結合三千宮投入學童課後照顧行列 謝國樑感謝共同陪伴孩子成長

謝國樑：基隆TPASS通勤族權益不受影響

基隆市務會議討論TPASS 謝國樑：通勤族權益不受影響最重要

相關新聞

自來水爆管復水慢引民怨 謝國樑：麥金路1年內3次爆管市府極度不滿

基隆市麥金路15日自來水管漏水，導致近4萬用水戶受影響，17日上午才修復完成，民眾抱怨復水延宕造成生活不便，議長童子瑋昨...

北北基計程車春節加成2月11日零時上路 12天每趟內加30元按表收費

基隆市政府今天公布，115年北北基計程車春節加成收費以上車時間為準，自2月11日零時至2月22日24時止共計12天，於基...

花蓮3000多名聽語障者僅5名手譯員 縣府獎勵最高2萬元培育人才

花蓮縣內聽覺與語言障礙者超過3000人，但現有手語翻譯員僅有5人，人力吃緊。縣府今年推動「手語翻譯技能檢定補助與證照獎勵...

基隆七堵室內兒童樂園打造火車站意象「大童區」 6至12歲訓練體能

基隆市七堵室內兒童樂園樂園以前服務6歲以下幼兒，市府投入1292萬元打造專屬6至12歲的七堵鐵道主題「大童區」，21日起...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災罹難者家屬喊告 縣府：依法防災、不迴避責任

花蓮去年9月發生馬太鞍溪堰塞湖洪災，罹難家屬委任的義務律師團昨發聲，要求追究花蓮縣政府刑事責任。縣府表示，災前均依災害防...

隔代教養奶奶走進圍爐桌 芥菜種會陪伴脆弱家庭迎新年

農曆新春將近，對多數家庭而言，圍爐象徵團圓與祝福，對不少脆弱家庭來說，歲末年初卻是經濟與照顧壓力最沉重時刻。基督教芥菜種...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。