花蓮3000多名聽語障者僅5名手譯員 縣府獎勵最高2萬元培育人才

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府推動手語翻譯員獎勵計畫，最高可領2萬元，身為縣內唯一領有手語翻譯乙級證照的劉秀緞樂見，提醒應試者做好準備，加入翻譯聽語障者手語行列。本報資料照片
花蓮縣內聽覺與語言障礙者超過3000人，但現有手語翻譯員僅有5人，人力吃緊。縣府今年推動「手語翻譯技能檢定補助與證照獎勵計畫」，只要取得證照與並符合規範，最高可領2萬元，增加在地手語翻譯服務人力。

縣府社會處指出，截至2025年12月底，花蓮聽語障者約3137人，占全縣身障人口11.9％，縣府聘雇5名手語翻譯員，其中乙級1名、丙級4名，全年服務案件約244案，平均每月需處理20.3案，以醫療通譯需求最多，其次為社會參與，顯示手語翻譯在聽語障者生活中扮演不可或缺的角色。

勞動部及衛福部統計，全台聽語障者達15萬7844人，取得手語翻譯合格證照者僅633人，即便全數投入服務，每名手譯員平均仍需服務約280名聽語障者，但不是所有翻譯員都會投入第一線，實際可用人力更有限，凸顯專業人力長期不足問題。

社會處表示，為因應需求並留任人才，今年度推動「手語翻譯技能檢定補助及技術士證照獎勵實施計畫」，鼓勵設籍花蓮滿6個月、年滿18歲的縣民投入手語翻譯工作。計畫補助去年度報考全國技術士技能檢定費用，丙級最高補助1790元、乙級2090元；取得證照者可申請獎勵金，丙級1萬元、乙級2萬元。

社會處補充，申請者須至少提供1年服務並完成年度在職教育訓練，若未完成相關規定，須繳回50％獎勵金，詳細資訊可至縣府社會處官網查詢。

花蓮唯一持有乙級證照的手譯員劉秀緞表示，東部手語翻譯量能長期緊繃，樂見縣府以補助與獎勵鼓勵更多人投入。她也建議有志應試者做好充分準備、熟悉詞彙與實務，避免因挫折而卻步，未來才能站上第一線，成為聽語障者可靠的溝通橋梁。

手語 花蓮 人力 勞動部 教育訓練

