基隆七堵室內兒童樂園打造火車站意象「大童區」 6至12歲訓練體能

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市府投入1292萬元打造專屬6至12歲的七堵鐵道主題「大童區」。記者游明煌／攝影
基隆市七堵室內兒童樂園樂園以前服務6歲以下幼兒，市府投入1292萬元打造專屬6至12歲的七堵鐵道主題「大童區」，21日起試營運。規畫兩大亮點，「探索區」有350公分的溜滑梯，融入七堵舊火車站意象；「挑戰區」設置高達450公分的「探險號列車」火車頭設施。不只訓練體能、更能了解七堵鐵道歷史。

市長謝國樑今天主持開幕表示，基隆推動「一區一特色」室內兒童樂園政策，自開放以來已突破53萬使用人次，滿意度逾99%，受市民肯定。市府投入1292萬餘元，將七堵樂園周邊空間轉化為大童專屬場域。副議長楊秀玉、議員張耿輝等到場，肯定大童區造福更多的孩童。

現場規畫兩大亮點，「探索區」擁有高達350公分的溜滑梯，融入七堵舊火車站意象；「挑戰區」則設置高達450公分的「探險號列車」火車頭設施。謝國樑感謝副市長邱佩琳先前媒合邱創煥文教基金會及禎祥食品等企業捐贈小童區設施，為樂園奠定深厚基礎。

兒少處處長吳雨潔說，七堵樂園大童區將自1月21日起試營運。為確保遊戲品質與安全，每場次開放網路預約與現場排隊各15名，共計30名；開館前5日到訪孩童，皆可參與粉紅泡泡扭蛋活動。

吳雨潔表示，遊戲場不僅是娛樂空間，更是融合文化、教育與地方特色的場域；期望透過多元且具挑戰性的設施，激發學齡孩童的想像力與協調性，讓孩子在探索中發現驚喜，享受基隆友善的兒少育樂空間。

