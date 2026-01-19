北北基計程車春節加成2月11日零時上路 12天每趟內加30元按表收費

基隆市政府今天公布，115年北北基計程車春節加成收費以上車時間為準，自2月11日零時至2月22日24時止共計12天，於基隆市境內上車乘客請依計費表跳表金額支付車資，駕駛不得額外再加收30元。駕駛人應於計費表內建功能選取「春節加成」鍵，確保收費透明，民眾僅需依跳表金額支付即可。

市府交通處表示，農曆春節將至，為鼓勵計程車司機駕駛朋友農曆春節輸運民眾，因應春節走春拜訪乘車需求，115年北北基計程車春節加成收費以上車時間為準，實施期間自2月11日零時至2月22日24時止，春節加成收費實施期間過後，自2月23日零時起將恢復原規定收費方式。

交通處長陳耀川指出，春節計程車加成費率30元或夜間（晚間11時到隔天上午6時）加成20元，均需計入跳表金額收費中。本次春節加成收費實施期間，駕駛人應於計費表內建功能選取「春節加成」鍵，確保收費透明，民眾僅需依跳表金額支付即可。

交通處已印製春節運價加成計費貼紙，發送至基隆市計程車公（工）會、計程車車隊、基隆監理站及交通隊等，駕駛人可至上述地點索取，張貼於副駕駛座椅背，提醒及方便乘客查看，也請駕駛務必遵守規定收費。提醒乘客於下車前索取乘車證明，並當場確認收費金額，民眾若遇有駕駛超收車資或拒載情形，可向基隆監理站或警察機關檢舉。