花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災罹難者家屬喊告 縣府：依法防災、不迴避責任

花蓮去年9月發生馬太鞍溪堰塞湖洪災，罹難家屬委任的義務律師團昨發聲，要求追究花蓮縣政府刑事責任。縣府表示，災前均依災害防救法配合中央啟動撤離與整備，卻更因中央撤離評估多次變動，規模一度暴增至8000人；重申本案進入司法階段，尊重司法調查，並向罹難者致哀。

花蓮縣政府今晚回應，針對災前撤離作業，縣府與各級政府皆依災害防救法明確分工，9月21日上午11時，農業部林業及自然保育署發布黃色警戒，縣府即要求光復鄉公所啟動預防性撤離。

縣府指出，當日下午5時，於樺加沙颱風中央災害防救會報中，由指揮官、內政部長劉世芳裁示，原先依8月12日會議規畫的259戶撤離方案，改採NCDR國家災害防救科技中心套圖1800戶版本，約8000人，至晚間7時才取得中央套圖資料，撤離匡列人數瞬間增加11倍，是台灣史無前例的撤離規模。

縣府表示，9月22日農業部林保署發布紅色警戒後，縣府也依法要求鄉公所災害應變中心強制撤離，依災害防救法第35條規定，面對此一前所未見的大規模撤離，縣府及中央皆應「主動」協助。

自黃色警戒發布起，縣府除要求公所執行撤離，也同步調派警察局、消防局、國軍預置兵力、軍用卡車及地方協勤民力，並依災防體系交由光復鄉災害應變中心統一指揮調度，協助民眾撤離與廣播，並在多次中央災防會報中請求中央加派國軍與車輛支援。

縣府補充，災前歷次整備會議中，縣府與公所即多次向中央反映堰塞湖潛在風險，要求積極處置。以8月11日整備會議為例，當時林保署評估影響範圍為5村259戶、697人，縣府秘書長饒忠指出，中央應以專業工程手段移除堰塞湖風險，並加強馬太鞍溪開口堤防強度，同時提高警戒層級與警報作為，確保民眾安全。

縣府表示，中央對於影響戶數的評估前後差距甚大，從8月11日整備會議估保全戶為5村259戶697人、9月17日農業部專案小組下修至3鄉鎮5村里、45人，到9月21日上午，林保署（陽明交大）建議撤離180戶，傍晚內政部長裁示擴大為1800戶、約8000人，對地方執行帶來極大挑戰。