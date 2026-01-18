隔代教養奶奶走進圍爐桌 芥菜種會陪伴脆弱家庭迎新年

農曆新春將近，對多數家庭而言，圍爐象徵團圓與祝福，對不少脆弱家庭來說，歲末年初卻是經濟與照顧壓力最沉重時刻。基督教芥菜種會發起「用愛串聯全台」行動，今晚間在台北凱達大飯店舉辦雙北地區新春送暖感恩圍爐，邀請雙北認養家庭與社區助人志工共聚，逾600人齊聚一堂，在佳餚與陪伴中感受久違的年節溫度。

基督教芥菜種會成立於1952年，是台灣第一個立案的社福機構，由美籍宣教士孫理蓮女士創辦，秉持「哪裡有需要，就往那裡去」的精神，長年投入弱勢兒少與脆弱家庭服務，至今已陪伴超過百萬人。近年推動「三福助人網」，以「福音、扶助、扶立」為核心，陪伴家庭走過困境，重建生活的穩定與希望。

芥菜種會執行長李肇家表示，看見辛苦的照顧者牽著孩子走進會場、坐上圍爐桌，彼此分享近況與笑聲，令人動容。這場圍爐不只是吃一頓飯，更希望讓脆弱家庭感受到「有人同行」，在被理解與支持中，重新拾起迎向新一年的盼望。

年近七旬的潘奶奶，歷經先生離世、兒媳離異等家庭變故，獨自扶養2名年幼孫女，靠打零工與補助勉力維生。長期的經濟壓力與照顧負擔，曾讓她幾度感到撐不下去，「一個人帶兩個孩子真的太難了。」她坦言，過去甚至曾動念讓孫女出養。芥菜種會介入關懷後，提供認養金、生活物資，也協助潘奶奶學習照顧技巧與親子互動，祖孫關係逐漸改善，讓她不再無助。

對經濟弱勢家庭而言，能走進五星級飯店參與圍爐，是難得的經驗，潘奶奶與孫女很期待這一天，活動中也上台表達對芥菜種會長期陪伴的感謝，致詞時也難掩激動情緒，頻頻在台上拭淚。李肇家指出，圍爐不只是溫飽，更是一份祝福，讓照顧者與孩子在節慶相聚中累積力量，成為持續前行的支撐。

活動現場，芥菜種會也感謝助人網夥伴的投入，透過影片回顧一年來陪伴、培力與送愛的點滴，並邀請家庭寫下新年心願卡，將對未來的期待化為文字彼此鼓勵。主辦單位也發送新春紅包，傳遞祝福與關懷。