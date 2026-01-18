農曆年前血荒...宜蘭「捐血月」首場活動湧現人潮 募得近300袋血液

農曆年節將至，醫院血液需求量攀升，但血液庫存不足。為確保春節期間用血無虞，由順順鵝肉大王總店主辦，縣消防局、義勇消防總隊宜蘭義消分隊協辦的捐血活動今天在友愛大樓舉行，打火弟兄與民眾熱心挽袖捐血，傍晚活動結束共184人捐血、募得296袋血液，締造佳績，庫存大進補。

每年農曆假期間，很多人出國旅遊或感冒身體不適等因素導致捐血人數下降，但病患照常要用血。一般安全庫存量大約10天，但截至昨天17日止，庫存量僅剩下5.9天，未達農曆春節前10天安全庫存，尤其進入秋冬季節是用血高峰期，連日來用血量明顯增加，比往年更為明顯，急需大家捐助。

本月15日起，宜蘭捐血站展開「捐血月」號召民眾捐血，119又剛好是消防節，在順順鵝肉大王總店主辦號召下，縣消防局、義勇消防總隊宜蘭義消分隊協辦「捐血傳愛，守護生命」活動，除了贈送新月電影票，順順鵝肉也提供價值350元餐券，二擇一，還有愛心米及愛心人士捐贈的高麗菜。

民眾踴躍響應捐血，一早就出現排隊人潮，縣消防局現場安排CPR+AED急救宣導、消防衣帽鞋體驗以及義消招募攤位，讓民眾在獻出愛心的同時也能深入了解消防工作。

代理縣長林茂盛、市長陳美玲、陽光宜蘭愛心協會理事長李嘉玉及縣議員黃定和、林麗等人都到場。林茂盛說，他也是捐血人，每年大約捐出1500西西，消防人員平時穿梭火場保護生命安全，透過捐血傳遞愛與希望，這也是對社會最溫暖的回饋。

縣消防局及義消分隊自107年起，除了疫情停辦外，每年都號召打火弟兄與民眾在農曆年前捐血，去年活動創下129人次、捐血215袋佳績；今天再動員消防、義消同仁、替代役男及熱血民眾締造新紀錄，募得近300袋，展現出宜蘭人的熱情與熱血，成果亮眼。