基隆自來水爆管民怨復水慢 童子瑋：加強市府監督機制及汰換舊管

基隆市麥金路15日自來水管漏水，導致近4萬用水戶受影響，直到昨晚仍有不少民眾反映還沒復水或水量太小，引發不少民怨，議長童子瑋表示，水公司汰換舊管是當務之急，基隆市政府責無旁貸也要有監督機制及聯繫工作平台，這幾年監督機制似乎鬆了，應該加強，不要讓市民苦等用水。

麥金路下方共埋設4支混凝土水管，2支口徑1.2公尺，輸送八堵抽水站的原水到淨水場，2支口徑1公尺，輸送自來水供應用戶。水公司15日下午發現其中1支輸送自來水的水管破裂，停止輸水，導致2萬1916戶停水，1萬8465戶降壓供水，合計影響戶數4萬0381戶。

童子瑋今天上午發送「台灣尚勇」春聯時受訪說，這幾天有很多民眾用水受到嚴重影響，尤其還有學測的考試，服務處接獲很多民眾陳情，協調水車、加壓站等，讓自來水能夠趕快恢復供水。

童子瑋表示，水公司有非常嚴重的責任，不要一天到晚出狀況，基隆市老舊水管非常多，水公司如何汰換舊管是當務之急，基隆市政府責無旁貸也要有監督機制及聯繫工作平台，過去在道安會報等就有工作期程及一些監督機制，但這幾年監督機制似乎鬆了，希望市政府把民生問題放在市政的第一優先，要確實掌握何時能復水，不能在假日就像休假日一樣，讓市民苦等用水。

自來水公司一區處表示，基隆市麥金路自來水管線發生漏水，因地下管線配置密集，且緊鄰電力管線及油管等重要設施，施工環境相當複雜且可施工空間狹窄，增加搶修難度。台灣自來水公司接獲通報後，立即動員人力與機具全力投入搶修作業，17日上午8時完成修復，並開始逐步恢復供水，末端及高地區延遲至下午3時才正常。

台水公司表示，搶修期間造成用水不便，深表歉意，並感謝民眾的體諒與配合。