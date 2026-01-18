快訊

115學測國文／文言文變多考生直呼「看不懂」 沒有新詩更簡單

基隆自來水爆管民怨復水慢 童子瑋：加強市府監督機制及汰換舊管

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市麥金路15日自來水管漏水，導致近4萬用水戶受影響，直到昨天仍有不少民眾反映還沒復水或水量太小，引發不少民怨。圖／基隆市政府提供
基隆市麥金路15日自來水管漏水，導致近4萬用水戶受影響，直到昨天仍有不少民眾反映還沒復水或水量太小，引發不少民怨。圖／基隆市政府提供

基隆市麥金路15日自來水管漏水，導致近4萬用水戶受影響，直到昨晚仍有不少民眾反映還沒復水或水量太小，引發不少民怨，議長童子瑋表示，水公司汰換舊管是當務之急，基隆市政府責無旁貸也要有監督機制及聯繫工作平台，這幾年監督機制似乎鬆了，應該加強，不要讓市民苦等用水。

麥金路下方共埋設4支混凝土水管，2支口徑1.2公尺，輸送八堵抽水站的原水到淨水場，2支口徑1公尺，輸送自來水供應用戶。水公司15日下午發現其中1支輸送自來水的水管破裂，停止輸水，導致2萬1916戶停水，1萬8465戶降壓供水，合計影響戶數4萬0381戶。

童子瑋今天上午發送「台灣尚勇」春聯時受訪說，這幾天有很多民眾用水受到嚴重影響，尤其還有學測的考試，服務處接獲很多民眾陳情，協調水車、加壓站等，讓自來水能夠趕快恢復供水。

童子瑋表示，水公司有非常嚴重的責任，不要一天到晚出狀況，基隆市老舊水管非常多，水公司如何汰換舊管是當務之急，基隆市政府責無旁貸也要有監督機制及聯繫工作平台，過去在道安會報等就有工作期程及一些監督機制，但這幾年監督機制似乎鬆了，希望市政府把民生問題放在市政的第一優先，要確實掌握何時能復水，不能在假日就像休假日一樣，讓市民苦等用水。

自來水公司一區處表示，基隆市麥金路自來水管線發生漏水，因地下管線配置密集，且緊鄰電力管線及油管等重要設施，施工環境相當複雜且可施工空間狹窄，增加搶修難度。台灣自來水公司接獲通報後，立即動員人力與機具全力投入搶修作業，17日上午8時完成修復，並開始逐步恢復供水，末端及高地區延遲至下午3時才正常。

台水公司表示，搶修期間造成用水不便，深表歉意，並感謝民眾的體諒與配合。

基隆市長謝國樑16日到現場要求自來水公司全力趕工，盡速恢復正常供水，並要求水公司全面檢討老舊管線與基礎設施，加速汰換作業，降低類似事故再度發生。

議長童子瑋表示，水公汰換舊管是當務之急，基隆市政府責無旁貸也要有監督機制。記者游明煌／攝影
議長童子瑋表示，水公汰換舊管是當務之急，基隆市政府責無旁貸也要有監督機制。記者游明煌／攝影
議長童子瑋表示，水公汰換舊管是當務之急，基隆市政府責無旁貸也要有監督機制。記者游明煌／攝影
議長童子瑋表示，水公汰換舊管是當務之急，基隆市政府責無旁貸也要有監督機制。記者游明煌／攝影

水公司 機制

延伸閱讀

台美關稅達成協議 童子瑋稱中央已打好基礎籲「基市落實配套」

台美關稅達成協議 童子瑋籲基市落實配套讓產業前進

基市府要拆國家新城社區牌樓優化人行空間 議長童子瑋要求加強溝通

出席「冠軍之路」欣賞會 童子瑋：當選市長不會讓基隆成棒球沙漠

相關新聞

花蓮市佐倉運動公園新足球場啟用 從草皮到夜間照明全面升級

花蓮市佐倉運動公園全新8人制足球場正式啟用，補足長期不足的足球場地，也規畫未來開放學校與團體租借使用，並可彈性分隔為多面...

宜蘭冬山舊河港燈節開幕施放煙火秀人潮爆滿 活動持續至3月7日

宜蘭冬山鄉年度盛事「冬山舊河港燈節-河光飛夢」昨晚亮麗點燈，在璀璨煙火秀中揭開序幕，吸引大批民眾欣賞美麗的花燈、逛市集，...

獅球嶺步道人潮多 基市評估收費

基隆市獅球嶺步道串聯台灣首座鐵路隧道劉銘傳隧道，及市定古蹟獅球嶺砲台，開放1個多月已成熱門遊憩路線。因假日人潮湧入，導致...

太魯閣eBike 每天3小時免費

太魯閣國家公園去年地震嚴重受創，太管處試辦電動輔助自行車（eBike），即起免費提供民眾使用，騎乘限時3小時，借用地點在...

基隆過港路施工後仍破破爛爛惹民怨 工務處長：扣20%工程款重鋪

基隆市政府今晚在暖暖區辦公民團體座談會，鄭姓市民說，過港路改善工程遲未完工，人車都不好走，對比光明路、南榮路改善後變漂亮...

南橫秘境白梅開5成 鋪滿山頭美翻了！

冷氣團一波波來，台東高山氣溫明顯下探，也意外催出南橫沿線最夢幻的冬日風景。海端鄉的新武部落，近日梅花陸續綻放，整座山頭被...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。