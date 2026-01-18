快訊

花蓮市佐倉運動公園新足球場啟用 從草皮到夜間照明全面升級

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市佐倉運動公園全新8人制足球場正式啟用，為在地足球運動提供專業場域。記者王思慧／攝影
花蓮市佐倉運動公園全新8人制足球場正式啟用，補足長期不足的足球場地，也規畫未來開放學校與團體租借使用，並可彈性分隔為多面五人制球場，成為兼具訓練、比賽與推廣功能的重要運動基地，為花蓮足球發展注入新動能。

花蓮市各級學校及社區約有60支足球隊，過去因場地不足，須輪流借用校園操場練習，使用相當不便。花蓮市公所2年前向中央爭取經費，斥資4000萬元在佐倉運動公園新建1座8人制足球場，工程於去年11月完工並完成驗收，為在地足球運動提供專業場域。

市公所指出，全民運動署自2018年推動「足球6年計畫」，積極建構足球運動設施。市公所考量地方實際需求，於2024年提報「花蓮市8人制足球場新建計畫」，獲中央補助3600萬元，市公所自籌400萬元，工程於去年6月動工、11月完工。

為迎接新場地啟用，市公所特別舉辦為期2天的首屆「花蓮市長盃足球錦標賽」，吸引花蓮市及周邊鄉鎮49支學校與社區足球隊、超過500名選手參賽，現場氣氛熱烈。

市公所表示，新足球場設施完善，包含標準8人制人工草皮、圍網、灑水噴灌系統、夜間照明、監視與廣播設備、活動看台，以及兼具無障礙與性別友善設計的廁所、更衣與淋浴空間，並配置人工整草機定期維護，確保場地品質與使用安全。

花蓮市長魏嘉彥表示，未來足球場除作為正式賽事與訓練使用外，也可彈性分隔為3個五人制場地，辦理基層教學與社區交流活動。市公所正研議管理辦法，讓場地永續經營，並持續爭取中央資源，完善佐倉運動公園設施，打造友善、多元的運動城市。

市公所將持續爭取中央資源，未來規畫B、C區為公園、極限運動場域等，逐步完善園區各項設施，打造友善、多元的運動城市，讓全民享受運動帶來的健康與活力。

花蓮市佐倉運動公園全新8人制足球場正式啟用，補足長期不足的足球場地，也規畫未來開放學校與團體租借使用。記者王思慧／攝影
