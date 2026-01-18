宜蘭冬山舊河港燈節開幕施放煙火秀人潮爆滿 活動持續至3月7日

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭冬山舊河港燈節昨天開幕，配合施放煙火秀，吸引人潮爆滿。圖／鄉公所提供
宜蘭冬山舊河港燈節昨天開幕，配合施放煙火秀，吸引人潮爆滿。圖／鄉公所提供

宜蘭冬山鄉年度盛事「冬山舊河港燈節-河光飛夢」昨晚亮麗點燈，在璀璨煙火秀中揭開序幕，吸引大批民眾欣賞美麗的花燈、逛市集，人潮滿場，今天下午還有市集及表演，舊河港燈節活動持續到3月7日，公所為迎接農曆春節，預計2月18日晚上會再上演一場盛大煙火。

昨晚開幕點燈儀式，熱情期待的觀眾把會場坐滿，邀請蘋果劇團帶來舞台劇演出「嬌滴滴與髒兮兮」帶動歡樂氣氣；晚間20時26分啟動點燈，伴隨3分鐘的高空煙火秀，為燈節拉開序幕。

冬山舊河港燈節自1月17日起至3月7日舉行，活動地點涵蓋冬山車站廣場至舊河道步道，每天傍晚5時至晚間11時點亮夢幻燈飾，打造以「河光飛夢」為主題的光影藝術世界。

燈區分為五大主題裝置「紮光之始」、「糊影之境」、「放彩之夢」、「繪意之燦」及冬山橋區的「雲上守護者」，結合冬山在地活動-風箏節的精神及製作手法而成的燈飾，展現燈節的創意與冬山鄉文化魅力。

冬山鄉長林峻輔細數冬山鄉一整年都有精彩的活動，冬山舊河港燈節是首場活動，不但重現冬山舊河道歷史價值，傳承在地文化與特色，也展現冬山的多元面貌與迷人風采，邀請大家帶著親朋好友來冬山，在奇幻的光影中度過浪漫冬夜。

搭配冬山舊河港燈節的Wawa市集，現場集結近80個攤位， 除了昨天開幕日人潮滿滿，今天中午12時至傍晚6時，下午1時起安排歌手小鹿演唱，歡迎白天逛市集、夜晚看燈節，下一回2月18日至2月22日，初二至初六的市集會再登場。

宜蘭冬山舊河港燈節開幕點燈，舊河港上的璀璨煙火相映，美麗極了。圖／石世民提供
宜蘭冬山舊河港燈節開幕點燈，舊河港上的璀璨煙火相映，美麗極了。圖／石世民提供
宜蘭冬山舊河港燈節開幕點燈，舊河港上的璀璨煙火相映，美麗極了。圖／石世民提供
宜蘭冬山舊河港燈節開幕點燈，舊河港上的璀璨煙火相映，美麗極了。圖／石世民提供
宜蘭冬山舊河港燈節昨晚點燈，鄉長林峻輔表示，舊河港燈節是冬山鄉年度大型活動的第一場，不但重現冬山舊河道歷史價值，也傳承在地文化與特色。圖／鄉公所提供
宜蘭冬山舊河港燈節昨晚點燈，鄉長林峻輔表示，舊河港燈節是冬山鄉年度大型活動的第一場，不但重現冬山舊河道歷史價值，也傳承在地文化與特色。圖／鄉公所提供

