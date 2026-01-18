聽新聞
獅球嶺步道人潮多 基市評估收費

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市串聯劉銘傳隧道及市定古蹟獅球嶺砲台的步道，周日太熱門，市府評估收費或分流機制。圖／基市文化觀光局提供
基隆市獅球嶺步道串聯台灣首座鐵路隧道劉銘傳隧道，及市定古蹟獅球嶺砲台，開放1個多月已成熱門遊憩路線。因假日人潮湧入，導致隧道口附近住戶生活受干擾，市府將評估收費或分流機制，兼顧生態保護、生活安寧與觀光需求。

基市府爭取交通部觀光署補助1512萬元，另自籌1288萬元合力修建獅球嶺砲台周邊步道，串聯砲台和劉銘傳隧道南北口，去年12月11日啟用後，口耳相傳成熱門休憩路線。

過往劉銘傳隧道考量生態保護與參觀品質，採團體預約制，基隆市動物保護防疫所及生態調查團隊評估，每年12月至隔年2月為野生動物冬眠期，生態干擾低，步道去年12月完工啟用時取消人數上限，讓更多人親近百年鐵道文化與生態環境。

文化觀光局統計，獅球嶺周邊步道啟用1個多月參觀人次逾3萬人，並集中在假日，但遊覽車或遊客開車前往造成交通問題，步道沿線廁所服務量能也不足。

文化觀光局長江亭玫說，將持續檢討調整開放模式，不排除採取適當收費或分流機制，讓自然生態保護及居民生活與觀光達到平衡，市府也研擬周五至周日加派人力，取締崇德路、樂一路口違規停車，另在安一路與崇德路口、樂一路與安樂路一段設置禁止大型車輛進入標誌及行人指引設施。

